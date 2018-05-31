شرطة دبي يقصي مياه دماني

أقصى فريق شرطة دبي، منافسه مياه دماني من المنافسات، حينما جرعه الخسارة الثانية، بالفوز عليه بنتيجة 8-2، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس، في إطار الجولة الثانية لكرة الصالات بالمجموعة الأولى، ليحقق شرطة دبي، بدوره، فوزه الأول في بداية مشواره في البطولة، بعدما خلد للراحة في الجولة الأولى، وضمن بلوغه الدور ربع النهائي، رفقة فريق العاصفة، الذي كان تفوق على مياه دماني في الجولة الأولى.

نجح مياه دبي بتسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي مانويل، الذي سدد كرة قوية داخل شباك شرطة دبي في الدقيقة العاشرة.

ونجح فريق شرطة دبي في تسجيل هدف التعادل، بواسطة أحمد حسين قائد الفريق في الدقيقة 12.

وحصل فريق مياه دماني على ضربة جزاء، نفذها البرازيلي مانويل، معلناً عن ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 15.

عاد فريق شرطة دبي إلى أجواء المباراة مرة أخرى، بعدما سجل هدف التعادل، في الدقيقة 18.

ونجح فريق شرطة دبي بلقب الطاولة على منافسه بمهارة رائعة من البرازيلي ويليم، الذي سجل هدفا ثالثاً في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وأكمل البرازيلي ويليام الهاتريك الشخصي له، مسجلاً الهدف الرابع لفريق شرطة دبي، في الدقيقة الرابعة.

وتعرض البرازيلي مانويل لاعب مياه دماني للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخله على مواطنه ويليم في الدقيقة الخامسة، واستمر تألق شرطة دبي، ونجح في إضافة 4 أهداف أخرى.