«ناس»..تحوّل داسيلفا المغمور إلى نجم في كازاخستان

مرة أخرى، تؤكد دورة ند الشبا الرياضية وصولها إلى العالمية بامتياز، وبعد أن استقطبت كبار النجوم في مختلف الألعاب لزيارتها أو المشاركة فيها، تقدمت الدورة خطوات إلى الأمام وأصبحت بوابة تصدير النجوم إلى الفرق والمنتخبات العالمية، حيث حولت «ناس» لاعباً برازيلياً مغموراً ينشط في الدوري الإيراني إلى نجم في كازاخستان وخامس أفضل لاعب في كرة قدم الصالات بأوروبا.

بدأت قصة هذا اللاعب المغمور الذي يدعى تاينان داسيلفا ريجو، عندما جاء العام الماضي للمشاركة مع فريق الوصل قادماً من الدوري الإيراني تاركاً وراءه انطباعاً جيداً، ما دفع فريق كيرات الكازاخستاني الذي كان يتابع مباريات دورة ند الشبا، إلى التعاقد معه قبل أن يتم تمكينه من جواز سفر كازاخستاني وضمه إلى المنتخب.

وكشف اللاعب أن التعاقد مع كيرات كان عن طريق فريق الوصل بدورة ند الشبا التي شكلت نقطة تحول في حياته، وقال: عندما انتقلت إلى الدوري كيرات تم تمكيني من جواز سفر، وشاركت مع منتخب كازاخستان في بطولة أمم أوروبا، وحصلت على لقب أفضل 5 لاعبين في البطولة.

وأضاف: لو لم آت إلى هنا، لما حققت كل هذه الإنجازات في فترة قصيرة، إنه أمر ممتع عندما تلعب في بطولة تصل سمعتها إلى كل الدول في العالم، وأنا ممتنّ للدورة ولن أنسى فضلها عليّ وعلى عائلتي، لأنها مكنتني من الكشف عن موهبتي في كرة قدم الصالات إلى العالم والانضمام إلى أحد أفضل الفرق في أوروبا.

وأوضح تاينان أن دورة ند الشبا كانت المحطة الأولى في حياته التي وضعته وجهاً لوجه مع نجوم كبار في لعبة كرة قدم الصالات، وقال: نخبة من أفضل اللاعبين في العالم جاؤوا للعب في هذه الدورة، وأنا فخور أن أكون جزءاً منها للعام الثاني على التوالي، وأتمنى أن أحضر سنوياً هنا، لأنها حققت أغلى حلم في حياتي.