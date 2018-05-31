فهود زعبيل والجوكر تحت راية الدمج

عاد فريقا فهود زعبيل والجوكر للظهور من جديد ببطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا، بعد غيابهما العام الماضي، والطريف في الموضوع، أن الفريقين الغريمين، اللذين طالما تنافسا على لقب البطولة، يشاركان هذه المرة تحت راية واحدة، بعد أن تم دمجهما تحت فريق واحد، يحمل اسم «فهود زعبيل».

وأكد محمد العطار إداري فريق فهود زعبيل، أنه كان من المقرر أن يشارك الفريق باسم «الوصل»، على غرار العام الماضي، قبل أن يقترح سعيد جابر راعي الفريق، تغييره إلى فهود زعبيل، وانضم إليه أحمد جابر راعي فريق الجوكر سابقاً، وقال: بعد دمج الفريقين، أصبح فهود زعبيل أكثر قوة، بضم بعض لاعبي الجوكر سابقاً، مثل حارس المرمى محمد جابر، إلى جانب لاعبي فهود زعبيل.

وأوضح محمد العطار، أن طموح فريق فهود زعبيل، لا يقل عن المركز الأول، وأنه أثبت من خلال المباراة الأولى، جاهزيته للدورة، التي حقق لقبها في 5 مناسبات سابقة، بواقع لقبين مع الجوكر، و3 مع فهود زعبيل.