لاعبات منتخب السيدات يدعمن تجربة حورية

عبّرت لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات عن دعمهنّ تجربة المدربة حورية الطاهري في قيادة فريق مياه دماني لكرة قدم الصالات في دورة ند الشبا الرياضية، حيث حضرت 6 لاعبات من «أبيض السيدات» بصالة ند الشبا لمؤازرة مدربتهنّ أثناء قيادتها فريقها في المباراة التي جمعته مع شرطة دبي، هنّ نوف العنزي، وعفراء المهيري، وأمل وائل، وعنود عدوان، وعشبة المنصوري، وسميرة أحمد.

وقالت أمل وائل لاعبة المنتخب، إنها جاءت لتعبر عن دعمها لحورية الطاهري في هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، التي تؤكد قدرة المرأة على اقتحام مجال التدريب في كرة القدم، وأضافت: أجواء دورة ند الشبا رائعة، وأنا سعيدة بزيارتي الأولى لها، وأتمنى أن نرى العام المقبل بطولة في كرة قدم السيدات.

وكشفت لاعبة المنتخب أنها وزميلاتها قررن استغلال يوم الراحة للمنتخب المشارك في بطولة زايد الرياضية من أجل زيارة البطولة ومؤازرة مدرّبتهنّ، وقالت: كون حورية الطاهري أول مدربة عربية تخوض تجربة تدريب فريق رجالي لكرة قدم الصالات، هذا الأمر يشعرنا بالفخر ويفتح المجال أمامنا لخوض تجارب مماثلة في المستقبل، وواجب علينا أن نشجّعها، ومن خلال هذه الفرصة نتمنى أن يكون لنا دوري في كرة قدم للصالات في فئة السيدات.

وأضافت: نحن بصدد المشاركة في بطولة سباعيات كرة القدم ببطولة زايد على العشب الاصطناعي، وبما أننا استطعنا اللعب على هذه الأرضية فإننا قادرات على خوض تجربة اللعب في الصالات.

سعادة

من جانبها صرحت اللاعبة عفراء المهيري أنها سعيدة بخوض حورية الطاهري تجربة تدريب فريق لكرة قدم الصالات، ما يعزز تمكين المرأة في القطاع الرياضي بشكل كبير، خاصة أن كرة القدم طالما ارتبطت بالرجال، ولكن تجربة حورية الطاهري يمكن أن تثبت أن هذه اللعبة ليست حكراً على أحد، وقالت: أنا واحدة من المدربات اللاتي يخضن تجربة التدريب بإحدى الأكاديميات لفريق تحت 15 عاماً، وأتمنى أن أحصل على فرصة مثل حورية الطاهري التي سلطت الضوء على كرة القدم النسائية.

من جهتها قالت نوف العنزي: تجربة حورية الطاهري فريدة من نوعها، وهي تستحق الثناء لأنها أعطت الكثير لكرة قدم السيدات في الإمارات، وهي القاطرة بالنسبة لنا التي ستجرنا لإبراز قدراتنا في مجال التدريب.