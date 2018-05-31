3 لاعبي «شاطئية» يعززون «الشرطة»

عزز فريق شرطة دبي صفوفه بـ3 لاعبين من منتخب كرة قدم الشاطئية، هم عباس علي ناصري ووليد بشر وحارس المرمى محمد عبد الله حسن، وهو أمر مختلف عن بقية الفرق المشاركة التي حرصت على تعزيز صفوفها بلاعبي فرق ومنتخب كرة القدم الصالات لا الشاطئية بما أن لوائح البطولة تسمح بتسجيل كل فريق لـ4 لاعبين مسجلين في اتحاد الكرة دون وضع شرط اللعبة التي ينتمون لها سواء كرة قدم للصالات أو الكرة العشبية أو الكرة الشاطئية.