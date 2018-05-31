أحمد المزروعي: حققنا فوزاً مستحقاً

عبر حمد أحمد المزروعي مدير فريق شرطة دبي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز الأول في بداية مشواره بكرة الصالات والمقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية بنسختها السادسة، وذلك بالفوز على مياه داماني بنتيجة 8 ـ 2، مؤكداً أنها بداية قوية للفريق ومبشرة بعد المستوى الذي ظهر به في أول مباراة رسمية له.

وأكد المزروعي أن الفريق استحق الفوز بالفعل على الرغم من مبادرة فريق مياه داماني بالتسجيل في بداية اللقاء إلا أنه تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها والسيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير ما أدى لتحقيقه الفوز بهذه النتيجة التي ستكون دافعاً في المباراة المقبلة من أجل حسم التأهل للدور المقبل وتخطي مرحلة المجموعات.