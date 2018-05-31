آخر الأخبار

رأي

أحمد المزروعي: حققنا فوزاً مستحقاً

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
التاريخ:
طباعة Email

عبر حمد أحمد المزروعي مدير فريق شرطة دبي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز الأول في بداية مشواره بكرة الصالات والمقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية بنسختها السادسة، وذلك بالفوز على مياه داماني بنتيجة 8 ـ 2، مؤكداً أنها بداية قوية للفريق ومبشرة بعد المستوى الذي ظهر به في أول مباراة رسمية له.

وأكد المزروعي أن الفريق استحق الفوز بالفعل على الرغم من مبادرة فريق مياه داماني بالتسجيل في بداية اللقاء إلا أنه تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها والسيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير ما أدى لتحقيقه الفوز بهذه النتيجة التي ستكون دافعاً في المباراة المقبلة من أجل حسم التأهل للدور المقبل وتخطي مرحلة المجموعات.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon