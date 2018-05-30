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الوحدات يتصدر مجموعته في «طائرة الأردن»

المصدر:
  • عمان - البيان الرياضي
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تصدر فريق الوحدات الليلة قبل الماضية ترتيب فرق المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة الرمضانية المقامة ضمن دورة ند الشبا بدعم مجلس دبي الرياضي بفوز متوقع على نظيره عيرا 3- 0، الأشواط 15- 10 و15- 8 و15- 6 في المباراة التي جرت بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان.

وفاز فريق شباب الحسين في المباراة التي تلتها بالقاعة ذاتها على نظيره العودة 3- 1، الأشواط 14- 16 و15- 9 و15- 11 و15-12 في مباراة شهدت تفوقاً له، ليحل بالمركز الثاني في المجموعة.

وتصدر الوحدات المجموعة الأولى في ختام الجولة الثانية محققاً 6 نقاط، وجاء شباب الحسين ثانياً بـ 3 نقاط، ثم عيرا بنقطتين، والعودة نقطة واحدة. ولم يجد الوحدات عناءً كبيراً في تجاوز عيرا نحو الاحتفاظ بصدارة مجموعته.

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