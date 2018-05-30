الوحدات يتصدر مجموعته في «طائرة الأردن»

تصدر فريق الوحدات الليلة قبل الماضية ترتيب فرق المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة الرمضانية المقامة ضمن دورة ند الشبا بدعم مجلس دبي الرياضي بفوز متوقع على نظيره عيرا 3- 0، الأشواط 15- 10 و15- 8 و15- 6 في المباراة التي جرت بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان.

وفاز فريق شباب الحسين في المباراة التي تلتها بالقاعة ذاتها على نظيره العودة 3- 1، الأشواط 14- 16 و15- 9 و15- 11 و15-12 في مباراة شهدت تفوقاً له، ليحل بالمركز الثاني في المجموعة.

وتصدر الوحدات المجموعة الأولى في ختام الجولة الثانية محققاً 6 نقاط، وجاء شباب الحسين ثانياً بـ 3 نقاط، ثم عيرا بنقطتين، والعودة نقطة واحدة. ولم يجد الوحدات عناءً كبيراً في تجاوز عيرا نحو الاحتفاظ بصدارة مجموعته.