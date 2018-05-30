البرازيلي مارسيلنهو سالازار يعود مدرباً إلى «ناس»

عاد البرازيلي مارسيلنهو سالازار مدرباً إلى دورة ند الشبا الرياضية بعد أن ظهر فيها لاعباً مع فريق الإعصار في 2014 و2015، وقاد سالازار فريق فهود زعبيل في مباراته مساء أمس ضد سبورت فور أول.

سعادة

وعبر سالازار عن سعادته بالعودة مدرباً إلى الدورة بعد أن شارك فيها لاعباً، وقال: دورة ند الشبا من أفضل بطولات كرة قدم الصالات في المنطقة، وأنا فخور بالعودة إليها، لقد تطورت كثيراً عما كانت عليه منذ 3 سنوات.

نجاح

وأضاف: الدورة أصبحت أكبر فأكبر، ويبدو أن اللجنة المنظمة غير راضية لما وصلت إليه البطولة وتسعى دائماً لجعلها أفضل دورة رياضية والارتقاء بمستواها، وفي كل دورة نشهد عدة إضافات سواء على صعيد اللوائح أو عدد المشاركين، أنا منبهر بالمستوى الرائع والتغطية الإعلامية الكبيرة، إنه أمر جيد عندما نجد حدثاً رياضياً يجذب كل النجوم في العالم.

وقال: كل اللاعبين الكبار الذين نعرفهم جاؤوا للعب في دورة ند الشبا، فالكاو وريكاردينهو وميغيل وغيرهم من النجوم. وأثنى سالازار على المستوى الفني للبطولة الذي وصفه بالقوي والمتفوق على الدوري المحلي بفضل مشاركة 3 لاعبين أجانب ونخبة لاعبي الأندية.

تعاقد

وصرح سالازار أن فكرة التعاقد مع لاعبين أجانب في الدوري المحلي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الدوري وتساعد اللاعبين على اكتساب المزيد من الخبرة، قال: تمكين الأندية من التعاقد مع لاعب أجنبي واحد أمر جيد وسيساعد الفرق الإماراتية على المنافسة على الألقاب الخارجية، وهذه خطوة إيجابية للتطوير، وقال: كرة قدم الصالات تتطور في الإمارات، وأعتقد أن الدورات الرياضية التي تقام من حين لآخر ستسهم في الارتقاء بمستواها لأنها تستقطب أفضل اللاعبين في العالم، ما يوفر عاملاً للاحتكاك وكسب الخبرة للاعبين المحليين.

نقلة

وأكد سالازار أن دورة ند الشبا أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في كرة قدم الصالات على مستوى الترويج وجذب الاهتمام إليها، لكنها غير كافية باعتبار أنها تقام مرة واحدة في السنة ولمدة 10 أيام فقـط.

مشاركة

ولعب سالازار في الدوري البرازيلي مع سرقسطة، وفي الدوري البلجيكي، كما ارتدى قميص المنتخب البرتغالي وشارك معه في نهائيات كأس العالم في 2004 قبل أن يعتزل في 2012 في الدوري الكويتي، وعمل مدرب لياقة بدنية ضمن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في 2015.

استقطاب

وأوضح مدرب فهود زعبيل أن كرة قدم الصالات تحتاج إلى ترويج أكبر لاستقطاب الجماهير في مدرجات الدوري المحلي، مثلما هو الحال في دورة ند الشبا.