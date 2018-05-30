البلوشي: النيابة عازم على تحقيق اللقب

أكد حبيب عبد المجيد البلوشي، كابتن فريق النيابة العامة، أن المنافسات في سلة الكراسي المتحركة هذا العام صعبة للغاية، لأن كل الفرق استعدت من الموسم الماضي، وهناك إصرار على المنافسة، كما أن كل الفرق تعاقدت مع لاعبين محترفين، وعلى الرغم من أن النيابة دشن المنافسات بالفوز في أول مباراتين فإن عدداً من الفرق تخوض التحدي من أجل الوصل للنهائي.

وأضاف: «النيابة على مدار آخر 3 نسخ صعد للنهائي ولم يحالفه الحظ في الفوز بالبطولة، وهذا العام هناك رغبة كبيرة وعزم للوصول للنهائي والفوز بالكأس، خاصة أن الفريق يضم عدداً من العناصر المتميزة بجانب المحترف البريطاني كمرون ألكساندر الذي تعرفت عليه في لندن واتفقت معه للعب معنا في البطولة».