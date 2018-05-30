حورية :بدايتي مشجعة رغم الخسارة

اعتبرت حورية الطاهري مدربة فريق مياه دماني بدايتها في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية بالناجحة والمشجعة رغم خسارتها في الجولة الافتتاحية بنتيجة 6-5، وقالت: «قدمنا مباراة جيدة، واستطعت مجاراة فريق العاصفة رغم أنها المرة الأولى التي أدرب فيها في بطولة كرة قدم للصالات، لقد لعبنا بندية ونقطة بنقطة، أعتبرها بداية جيدة سأبني عليها لتجهيز الفريق للجولة المقبلة المهمة في مشوار التأهل، التي تجمعنا مع شرطة دبي».

وأضافت: خضت تدريباً بسيطاً مع الفريق، وبحكم أنها أول مباراة من الطبيعي أن نرتكب بعض الأخطاء سنحاول تصحيحها في المباراة المقبلة، المهم أن الفريق كان منسجماً وقادراً على التحسن.

وأوضحت الطاهري أن الفريق المنافس (العاصفة) لعب بزيادة عددية باعتبار أن محمد الملا ليس في الأصل حارس مرمى بل لاعب واضطرار العاصفة لإشراكه في هذا المركز عمل لمصلحته.

وعبرت الطاهري عن شعورها بالفخر لكونها أول امرأة تخوض هذه التجربة في الإمارات وفي الدول العربية بشكل عام، وقالت: التدريب في كرة القدم حكر على الرجال، ولكنني أسعى أن أثبت أن المرأة قادرة على اقتحام هذا المجال والنجاح فيه خاصة أني أملك تجربة طويلة في اللعبة كلاعبة، وتلقيت العديد من الدورات في كرة القدم ومنها كرة قدم الصالات. وتحمل حورية الطاهري رخصة تدريب (أ) ومحاضرة بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وهي لاعبة سابقة بمنتخب لكرة قدم السيدات ومدربته حالياً.