علي عمر:تقليل الفرق لرفع المنافسة

أكد علي عمر، عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن بطولة كرة القدم للصالات المقامة ضمن منافسات الدورة في نسختها السادسة هذا العام تواصل نجاحها من عام إلى عام بفضل ما تلاقيه الدورة من دعم كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأوضح علي عمر أن اللجنة المنظمة استقرت على أن يشارك 12 فريقاً فقط في المنافسات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حتى تكون هناك أفضلية للبطولة وقوة في المنافسات، وتكتل فني يمكن له أن يرفع مستويات البطولة التي تواصل تألقها بفضل اللاعبين المحترفين المشاركين فيها.

وتوقع علي عمر أن تكون منافسات النسخة الحالية من البطولة هي الأقوى، خاصة في ظل التطور المستمر الذي تشهده المنافسات من نسخة إلى أخرى، لافتاً إلى أن مرحلة المجموعات ستفرز الفرق الأفضل التي ستتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة، لافتاً إلى أن وجود 36 لاعباً أجنبياً في البطولة من أفضل لاعبي العالم يعطي زخماً كبيراً لها.

وتابع عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية قائلاً: «بطولة كرة الصالات أصبحت تستقطب نجوم العالم، وهو ما يعطي قيمة فنية للبطولة ودعماً للاعبي الفرق المحلية المشاركين فيها».

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري المتابع لمنافسات كرة الصالات أكد علي عمر أنه يتوقع أن يتزايد الحضور الجماهيري في النسخة الحالية.