استعراض الدبلوماسية الرياضية بحلقة شبابية في أبوظبي

استعرض مجلس أبوظبي الرياضي مساء أول من أمس، بمقره، الدبلوماسية الرياضية في حلقة شبابية نظمها بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بمشاركة كبيرة من نجوم رياضة أبوظبي والإمارات بمختلف الألعاب، وحضر الحلقة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وأسطورة الغولف العالمي جاري بلاير والدكتورة نوال الحوسني نائب رئيس أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجمع كبير من قيادات الرياضة والدبلوماسية الإماراتية، وتابع الحضور في بداية الحلقة فيديو عن مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد عارف العواني على الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في تعزيز التقارب والتواصل الرياضي مع كافة شعوب العالم باعتبارها رسالة سلام سامية ترسخ المبادئ الرصينة والتنافس الحضاري وتعزز دور الملتقيات الهادفة.

دعم

وتابع العواني: إن الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها المجلس على مدار السنة تعكس في بداية الأمر حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم السخي لنجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى ودورها الريادي في جعل الرياضة إحدى أولويات الدولة باعتبارها من القطاعات الداعمة للتطور الحضاري والثقافي للبلدان.

مضيفا: إن الفعاليات الرياضية العالمية تعكس رسالة السلام الإماراتية لشعوب العالم واهتمامها الكبير بمشاركة نجوم العالم وصناع القرار والقيادات حتى غدت أبوظبي ملتقى للأبطال، ما يدعم نشر ثقافة الإمارات والتعريف بنهجها وخططها الحكيمة ومعالمها الثقافية والسياحية والتاريخية، مبيناً أن الفعاليات الرياضية المجتمعية تلعب دورا كبيرا من خلال عدد المشاركين والأرقام الكبيرة في عكس حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض الدولة.

عوائد

وقال العواني إن مجلس أبوظبي الرياضي حقق عوائد اقتصادية وإعلامية لافتة وكبيرة من خلال استضافة الفعاليات الرياضية في عام 2017، حيث بلغت القيمة الاقتصادية 545.5 مليون دولار، فيما كانت القيمة الإعلامية 173.2 مليون دولار.

مشيرا إلى العديد من الأمثلة الناجحة للدبلوماسية الرياضية الإماراتية مثل الفعاليات الرياضية التي تقام بشعار الإمارات خارج الدولة مثل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، وسباقات القدرة العالمية، بجانب الحضور البارز لاستضافة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وكأس آسيا 2019.

ومن جانبه، قال جاري بلاير عن رياضة الغولف وما تمنحه للرياضي الذي يمارس هذه اللعبة التي لا ترتبط بعمر معين، كما عبر عن إعجابه بالمشاركة بهذه الحلقة الشبابية وبحضور الرياضيين، وقال: الإسهامات الخيرية التي تسجلها بطولات الغولف حول العالم نابعة من الرياضة لكونها تحمل رسالة مهمة تتعلق بالجانب البدني والإنساني وتدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول العالم.

تفاعل

شهدت الحلقة تفاعلاً كبيراً لنجوم الرياضة الإماراتية من بينهم فيصل الكتبي نجم منتخبنا الوطني في رياضة الجوجيتسو وزهرة لاري نجمة التزلج على الجليد، وفاطمة آل علي نجمة منتخب الإمارات لهوكي الجليد، بجانب نجوم ونجمات الرياضات الأخرى.