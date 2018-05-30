«العاصفة» يجتاح «مياه دماني»

اجتاح فريق العاصفة نظيره مياه دماني بعد أن تغلب عليه 6/‏5 على مياه دماني في المباراة الافتتاحية لمنافسات كرة قدم الصالات التي جرت أول من أمس بالصالة الرئيسية لمجمع ند الشبا.

وقبل الخوض في تفاصيل المباراة، تمكن مياه دماني، من تسجيل هدف التقدم من الهجمة الأولى، عن طريق أحمد سليمان، مسدداً كرة أرضية خدعت الحارس وسكنت على يساره.

وحاول العاصفة العودة للقاء، لكن حارس المياه، معاذ شامس، تمكن من إبعاد تسديدة ليوناردو داروسا، التي لعبها من مكان قريب من المرمى، ليحافظ لفريقه على نظافة شباكه.

وعاد حارس مياه دماني لينقذ مرماه من فرصة أخرى عن طريق لاعب العاصفة، محمد عبيد ليحولها في الأخير إلى ضربة جانب (6).

وأسفر ضغط العاصفة، عن تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد عبيد، الذي استغل هفوة في دفاع المياه وسدد كرة في زاوية صعبة على الحارس(7).

ولم تتوقف محاولات العاصفة سعياً لإدراك هدف التقدم، إذ ردت العارضة محاولة ليوناردو داروسا، من الكرة التي لعبها من فوق الحارس(10).

ولكن محمد عبيد، نجح في محاولة أخرى أن يضع فريقه في المقدمة من هجمة منظمة أنهاها بتسديدة استقرت في أعلى المرمى (11).

ولم يهنأ العاصفة بتقدمه، حيث نجح مياه دماني، أن يعود للنتيجة عن طريق نجمه الأول علي عبيد من مجهود فردي مميز (12).

ونجح البرازيلي، ليوناردو داروسا، في منح فريقه التقدم مجدداً، بإضافة هدفين وبطريقة مشابه مستغلاً هجمتين معاكستين لفريقه وسجل منهما لحظة خروج الحارس لملاقاته(15و19).

ولكن مياه دماني، نجح في تقليص الفارق في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق البرازيلي، مانويل ماريو، من تسديدة أرضية صعبة (3).

ولم يمهل العاصفة منافسه من إدراك التعادل حيث أتى ماركو بيرك بالهدف الخامس من كرة مرت بين أقدام الحارس (6).

تسجيل

وعاد مانويل ماريو، ليسجل أجمل أهداف اللقاء لمصلحة مياه دماني، مستغلاً تقدم حارس العاصفة ليضع الكرة «لوب» داخل الشباك (9).

وعادت العاصفة لتهب من جديد على مياه دماني بعد فترة من الهدوء، عن طريق البرازيلي دانييل داروسا بعد تمريرة مثالية من شقيقه، ليوناردو داروسا وضعته في مواجهة سهلة مع الحارس (16).

وقبل النهاية بدقيقة واحدة، تمكن روبين دانيل أن يحرز الهدف الخامس، لكنه لم يكن كافياً لتعديل النتيجة.