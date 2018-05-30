فوز النيابة والبلدية وديوا في «سلة الكراسي»

نجح فريق النيابة العامة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب فريق شرطة دبي بنتيجة 18-16، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في مواجهة قوية ومثيرة، خطفها النيابة قبل أن يدرك الشرطة التعادل.

تقدم النيابة العامة في الفترة الأولى 10-4، بفضل تألق لاعبيه حبيب عبدالمجيد وطارق الياسي وهيثم محمود ولؤي عابد بجانب الأجنبي كمرون الكساندر، إلا أن الفترة الثانية شهدت عودة شرطة دبي الذي قدم مستوى رائعا وتجاوز الأخطاء ونجح في تسجيل 4 نقاط متتالية ويقلص الفارق إلى نقطتين 10-8، بفضل تحركات لاعبيه خاصة المحترف المصري أشرف أبو زيد وجاسم النقبي ومال الله راشد وجاسم رمضان، ورغم أن النيابة ظل متقدما بفارق 3 نقاط إلا أن النتيجة تغيرت إلى 13-10، وينجح جاسم رمضان في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة 13-12 من «فاست بريك».

يعود كمرون للرميات الثلاثية وبعدما يسجل صلاح عفيفي ويتقدم النيابة من جديد 18-12، وهو ما دفع مدرب شرطة دبي لطلب وقت مستقطع لفريقه، الذي بدأ في التراجع تدريجيا بعدما كانت بداية الفترة الثانية جيدة، ويخرج أشرف أبو زيد من حالة الفرص الضائعة ويسجل 4 نقاط متتالية وتتغير النتيجة إلى 18-16، بل أهدر فرصة التعادل الأول في المباراة، لتنتهي الفترة الثانية والمباراة بفوز النيابة 18-16.

نجاح

وفي المباراة الثانية، نجح فريق بلدية دبي في تحقيق فوز عريض على فريق هيئة الطرق والمواصلات، بنتيجة 63-20، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وجاءت الفترة الأولى قوية من الفريقين، وتقدم بلدية دبي 6-0، إلا أن فريق هيئة الطرق حاول العودة من جديد وسجل أول نقطتين وتغيرت النتيجة عدة مرات ووصلت إلى 12-4، للبلدية، ثم 16-4، ولم تفلح محاولات فريق الطرق في العودة، ويتألق التايلاندي اكاسيت محترف البلدية ويسجل ثلاثية مرتين وترتفع النتيجة إلى 24-4، وفشل جميع محاولات الطرق أسفل السلة في التسجيل.

ويسجل ادريانو بلايس نقطتين للطرق بعد توقف طويل ويهاجم بلدية دبي لكل قوة ويرفع النتيجة إلى 32-6، ويسجل مورتال محترف الطرق أول ثلاثية لفريقه وتنتهي الفترة الأولى بتقدم البلدية 38-8.

حاول فريق الطرق مع بداية الفترة الثانية العودة للمباراة وسجل نقطتين إلا أن البلدية عاقبه برفع النتيجة إلى 44-10، و46-12، وتخطى البلدية حاجز الـ50 نقطة، قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، ولم تكن محاولات الطرق كافية لتقريب النتيجة ويحسمها البلدية بفارق كبير 63-20.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على فريق جمعية الاتحاد 46-8، ضمن المجموعة الأولى بعدما أنهى الفترة الأولى بالتقدم 22-6، ولم يسجل جمعية الاتحاد سوى نقطتين فقط في الفترة الثانية لتنتهي 46-8.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة من اليوم الثاني، نجح فريق دبي لخدمات الإسعاف من تحقيق الفوز 20-14 في أول ظهور له في البطولة ضمن المجموعة الثانية، فيما كانت الخسارة الثانية لفريق صحة دبي.