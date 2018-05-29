عادل البلوشي بطل سباق الهواة للدراجات في «ند الشبا الرياضية»

توّج عادل عبدالباقي البلوشي بالمركز الأول لفئة المواطنين الهواة ومهناز الكمالي المركز الأول في فئة المواطنات الهواة، ونالت الإيرلندية ديردي كايسي المركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات، وذلك في ختام سباق ند الشبا للدراجات الهوائية الذي أقيم مساء أول من أمس بمشاركة 401 متسابق في الفئات الثلاث ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكان اليوم الأول للسباق أقيم لفئة الدراجين المحترفين وأصحاب الهمم بمشاركة 630 متسابقا، ومع تواجد 401 مشارك في اليوم الثاني للمنافسات فإن العدد الإجمالي تخطى حاجز الألف مشارك في اليومين المخصصين لسباق الدراجات الهوائية الذي اختتم بنجاح.

ونال عادل عبد الباقي البلوشي من فريق إكسبو 2020، المركز الأول في فئة المواطنين الهواة قاطعاً مسافة السباق البالغة 75 كلم، في زمن وقدره 1:45:322 ساعة، وجاء بالمركز الثاني راشد محمد من فريق تريك دبي، بزمن 1:45:325 ساعة، وبالمركز الثالث عبدالله حسين البلوشي من فريق إكسبو 2020، بزمن 1:45:334 دقيقة.

وجاءت مهناز الكمالي من هيئة الصحة في دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات الهواة، بعدما قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 2:13:151 ساعة، وبالمركز الثاني فرح أحمد من فريق الوثبة بزمن 2:25:342 ساعة، وبالمركز الثالث أفنان عبدالحميد من فريق أبوظبي بزمن 2:25:364 ساعة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، حققت الإيرلندية ديردي كايسي المركز الأول بزمن وقدره 1:58:538 ساعة، وجاءت بالمركز الثاني الروسية إيكاترينا كنيبيليفا بزمن 1:58:552 ساعة، وبالمركز الثالث الهولندية هيلي جرادي بزمن 1:59:091 ساعة.

وفي ختام المنافسات قام بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، كل من أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية ونورة الجسمي مديرة السباق.

وأوضح حسن المزروعي مدير الدورة أن سباق الدراجات مرّ بأكثر من مرحلة للعام السادس على التوالي، وقال: لدينا فريق عمل للسباق، بالتعاون مع اتحاد الدراجات الذي يقدم كل الدعم والأهم هو أننا نركز على تأمين السباق وتقديم أفضل الظروف للدراجين، حيث قمنا بتجهيز القرية عند خط النهاية بكل الخدمات منها مستشفى متنقّل وأحواض الثلج، كما ركزنا في الدورة الحالية على عدة فئات منها ما هو خاص بالمواطنين والمواطنات الهواة.

وأضاف: ساهمت ند الشبا في زيادة عدد الدراجين، وهناك طرق ومضامير، وهناك دعم كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ما يمثل دافعاً معنوياً لجميع الدراجين، ونحن سعداء بالمكانة التي وصل إليها السباق خلال الـ6 سنوات.

وتابع قائلا: السباق يأتي ضمن 11 بطولة في ند الشبا وهناك جهد كبير على مدار يومين لضمان سلامة المتسابقين لاختلاف الفئات، وبالتالي أصبح للسباق خصوصية، وهناك جهد كبير من كل الجهات و في مقدمتها مجلس دبي الرياضي.

ونوّه المزروعي إلى أن سباق ند الشبا ساهم في زيادة فرق الهواة على مستوى المواطنين، والأهم هو زيادة عدد الممارسين للرياضة، وتحقيق الهدف بأن تكون الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أن عدد السيدات المشاركات من المواطنات والمقيمات ومن خارج الدولة يعتبر جيداً، حيث وصل إلى 100 مشاركة من ضمنهنّ 19 لاعبة مواطنة من الهواة.

وأشار إلى أن الحكومة توفر بيئة رياضية متكاملة، حيث أنشأت هيئة الطرق والمواصلات مضامير للدراجات الهوائية تزيد عن 250 كلم.

حرص

وقال:«الدورة ملتقى اجتماعي ورياضي وليست منافسات فقط، والخيمة الرئيسية ليس فيها منافسات رياضية بقدر ما بها من فعاليات تجذب الأطفال والعائلات، وكان نهائي دوري أبطال أوروبا دليلاً على حرص اللجنة المنظمة على تحقيق الهدف في توفير بيئة اجتماعية ولها أبعاد كثيرة».

وأوضح أن الدورة أنهت منافسات الكرة الطائرة وسباق الجري والدراجات والمبارزة وثلاثيات السلة، والآن كرة السلة لأصحاب الهمم وبطولة القدم للإعاقة السمعية، وتحدي ناس الليلي يوم الخميس والسبت المقبلين، وبطولة الجوجيتسو وحرصنا أن تكون الجوجيتسو في حفل الافتتاح من خلال الطفلة سلامة، وبطولة كرة القدم، وحريصون لتقديم الكثير من الفعاليات المصاحبة لكل بطولة.