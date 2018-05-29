محراب: السباق يستحق «الروزنامة الدولية»

صرح حميد محراب عميد الدراجين ومدرب منتخبي الشباب والناشئين، أن السباق بات من أقوى السباقات التي دائماً ما يشهد كوكبة من اللاعبين وبعد 6 سنوات من التنظيم الجديد والمشاركة الكبيرة، مشيراً إلى أن السباق يستحق الدخول ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، متمنياً ذلك قائلاً: نطالب اتحاد الدراجات بطلب اعتماده دولياً وفتح المجال أمام الدراجين المحترفين الأجانب للمشاركة فيه.

شكر

ووجّه الشكر إلى اتحاد الدراجات برئاسة أسامة الشعفار، لاختياره لقيادة منتخبي الشباب والناشئين، وقال: مسؤولية كبيرة في ظل الإنجازات التي تحققها الدراجة الإماراتية ومجلس إدارة الاتحاد شاب وله طموحات وطور الدراجة لأبعد مستوى، وبات لدينا طواف الإمارات 10 مراحل وفريق محترف ولاعبون محترفون ولدينا محترفون من الرجال والسيدات ونتائج آسيوية وعالمية ولاعب مؤهل للأولمبياد من خلال نتائجه، وليس ببطاقة دولية، ومشاركات على مستوى العالم، وهذه إنجازات، ينسب للاتحاد في الوقت نفسه، لدينا مجموعة متميزة من المدربين ليس فقط محراب وميرزا بجانب الكوادر الإدارية.

وأشار محراب إلى أنه أول مدرب مواطن محترف يقود فريقاً محترفاً وهو سكاي دايف دبي، ونجح معه في الفوز بعدة سباقات دولية، ونافس كل الفرق العالمية، وبالتالي اهتمام الاتحاد باللاعبين والمدربين والحكام، أفرز عن وجود قاعدة كبيرة.