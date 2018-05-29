مهناز الكمالي طبيبة تتزين بذهبية سباق المواطنات للدراجات

تعتبر قصّة مهناز الكمالي إحدى القصص الملهمة الرائعة التي كشفت عنها دورة ند الشبا، لم يقف عملها كطبيبة عائقاً أمامها لممارسة الرياضة والتألق فيها بنجاحها مساء أول من أمس في إحراز لقب الهواة في سباق فئة المواطنات.

وتعتبر مهناز الكمالي التي تعمل طبيبة بهيئة الصحة بدبي مـرأة رياضية بامتياز ونموذجاً يحتذى به للتوفيق بين العمل وممارسة الرياضة بل جعلها أسلوباً في حياتها.

تعشق مهناز الكمالي رياضة الدراجات الهوائية منذ صغرها، وزاد تعلقها بهذه الرياضة عندما تخرجت من الجامعة، وفي سردها لقصتها الملهمة قالت: الرياضة أجمل الهوايات التي أمارسها في أوقات الفراغ، لا أكتفي بنشاط واحد بل أمارس رياضة الدراجات التي أصبحت جزءاً من حياتي بين 6 و8 ساعات في الأسبوع، أشعر أنها تمنحني الطاقة الإيجابية، والسعادة والاستمتاع بالحياة، كما وأمارس ألعاباً أخرى مثل ركوب الخيل والاسكواش ورياضات التحدي وكنت إحدى المشاركات في دورة الألعاب الحكومية التي أقيمت الشهر الجاري بكايت بيتش.

وأوضحت مهناز أن الدعم الذي وجدته من هيئة الصحة جعلها تواظب على ممارسة الرياضة، موجهة الشكر إلى معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي على دعمه لها وتشجيعه لممارسة الأنشطة الرياضية، وقالت: أمارس الرياضة منذ صغري وبسبب الدراسة لم أتمكن من الانضمام إلى أحد الأندية لكن حافظت على ممارستي لها كلما سنحت الفرصة وأحب رياضات التحدي والألعاب التي تقام في الهواء الطلق والمضامير.

وأكدت مهناز أن رياضة الدراجات الهوائية لفئة السيدات بدأت تنتشر شيئاً فشيئاً في الدولة، موضحة أن مشاركة 33 لاعبة في سباق ند الشبا يعد أمراً إيجابياً. وصرحت مهناز أن سباق ند الشبا لفئة المواطنات الهواة كان قوياً جداً ما يؤكد انتشار اللعبة، مشيرة إلى أنها تجد كل الدعم من عائلتها.

وأشادت اللاعبة والطبيبة مهناز بمستوى المنافسات في دورة ند الشبا الرياضية، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تكون المنافسات الخاصة بالدراجات بمثل هذه القوة والإثارة على الرغم من أن السباق الذي شاركت فيه كان يضم فئة الهواة وليس المحترفين ولكن التحدي كان كبيراً والرغبة في تحقيق المراكز الأولى كانت الشغل الشاغل لجميع المتسابقات.

كما وجهت بطلة سباق الهواة الشكر لكل القائمين على تنظيم الدورة مؤكدة أنها جاءت بالفائدة على جميع المشاركين من الرجال والسيدات وذلك من أجل كشف المزيد من المواهب من اللاعبات الإماراتيات في رياضة الدراجات أو غيرها من الألعاب التي تشارك فيها المرأة.