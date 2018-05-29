3 مواجهات مثيرة في «الصالات»

تستمر الليلة منافسات كرة قدم الصالات بـ 3 مواجهات مثيرة، تجمع الأولى بداية من الساعة العاشرة ليلاً فهود زعبيل مع فريق سبورت فور أول، وتنطلق الثانية بين شرطة دبي ومياه دماني الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة، فيما تقام المباراة الأخيرة منتصف الليل و40 دقيقة بين الإمارات للسياقة و«ام كي آس». ويشارك في بطولة كرة قدم الصالات 12 فريقا تضم جميعها 36 لاعبا أجنبيا منهم 15 لاعبا برازيليا و7 برتغاليين إضافة إلى جنسيات أخرى.