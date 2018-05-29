«دفاع مدني» عجمان يتقدم المشاركين

تقدم فريق إدارة الدفاع المدني في عجمان المشاركين في سباق الدراجات الهواة أمس، وتأتي المشاركة في السباق ضمن أهداف الإدارة بضرورة الوجود في مثل هذه الأحداث، وقال العقيد ناصر راشد الزري، قائد فريق الدراجين للدفاع المدني بعجمان: «شاركنا في سباق الدراجات بفريق يضم 5 دراجين، والهدف من المشاركة هو الوجود في كل الأحداث الرياضية كمشاركة مجتمعية ورياضية نستمتع بها، خاصة أن ند الشبا من الدورات التي تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ونالت صيتاً كبيراً».

وأضاف أن إدارة الدفاع المدني لا تشارك فقط في سباق الدراجات، بل شارك الفريق في سباق الجري، ولدينا مشاركات في فعاليات أخرى داخل الدورة، وبشكل عام المؤسسات الحكومية والأفراد استفادوا من الدورة.