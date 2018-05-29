أسامة الشعفار: مشاركة السيدات تتزايد من دورة إلى أخرى

أكد أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أن عدد السيدات المشاركات في سباق ند الشبا يتزايد من دورة إلى أخرى، ما يدل على انتشار اللعبة محلياً بشكل جيد، وقال: نحن راضون عن هذه المشاركة من خلال وجود 100 سيدة في السباق، وهو عدد كبير، ولدينا عدة جنسيات من الكويت والسعودية وكازاخستان، إضافة إلى اللاعبات المواطنات، وهو ما يكسب السباق قوة.

من جهة أعلن أسامة الشعفار عن تعيين حميد محراب، عميد الدراجين، مدرباً لمنتخبي الناشئين والشباب، وهو القرار الذي يأتي بعد تعيين بدر ميرزا لقيادة المنتخب الأول، وقال: «حميد محراب من أصحاب الخبرة، ونحتاج أن يقود جيلاً جديداً من الدراجين والارتقاء بهم من خلال خبرته الكبيرة، ولذا رأينا أنه الأجدر بقيادة المراحل السنية،».