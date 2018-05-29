4 مباريات في سلة الكراسي

تقام الليلة 4 مباريات لحساب الجولة الثانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتنطلق الأولى الساعة التاسعة و45 دقيقة، بين جمعية الاتحاد والقيادة العامة لشرطة دبي، والمباراة الثانية بين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات، الساعة العاشرة و35 دقيقة، أمام المباراة الثالثة، بين النيابة العامة والأنصاري للصرافة، فيما تختتم منافسات اليوم الثالث بلقاء يجمع بلدية دبي ودناتا للسفريات.