حملة مزنة للتوعية من «خطر الطريق»

عبّر فريق الوثبة للدراجات عن وفائه للاعبته مزنة عبدالله علي، التي توفيت في حادث أليم أثناء تدربها بمنطقة ميدان، الأربعاء الماضي، وذلك برفع هاشتاق يحمل اسمها على خط انطلاق سباق فئة المواطنين الهواة مساء أول من أمس تكريماً لروحها.

وأكد سليمان الحمادي، مدير فريق الوثبة، أن إدارة الفريق تدرس تنظيم حملة توعية من خطر الطريق بهدف دعوة الدراجين إلى الالتزام بقواعد السلامة والالتزام بقيادة الدراجة في المسارات المخصصة لهم تجنباً لحوادث السير.

وقال:«وفاة مزنة مؤلمة بالنسبة لنا، هذه الليلة كان من المفترض أن تقف إلى جانبنا على خط الانطلاق وتسعى لتحقيق أحد أهمّ أهدافها التي تدربت من أجلها لفترة طويلة، وعلى أتم الاستعداد له، لكن شاء القدر أن يأخذها منا، فقررنا المشاركة في السباق لأننا نعرف أنها ستكون سعيدة لو تواجدت معنا، وثانياً رفع هاشتاق يحمل اسم مزنة على خط الانطلاق، وهو أقل شيء من الممكن أن نقدمه لها.