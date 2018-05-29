حمدان بن راشد يتلقى شكر المشاركين في «القفال»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول من أمس، وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثامن والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الاثنين الرابع عشر من الشهر الجاري من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ الميناء السياحي في دبي.

ضم وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة لدى زيارته سمو راعي الحدث كلاً من: أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي مشرف الحدث.

شكر

وتلقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، شكر اللجنة العليا المنظمة العليا وجميع المشاركين في الحدث التراثي البحري الكبير، وذلك تقديراً لدعم سموه السخي الذي يقدمه كل عام والمكارم السخية المستمرة، والتي أسهمت في بقاء التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة، صامدة كرسالة إلى الأجيال المتعاقبة منذ عام 1991، حيث أكمل الحدث مؤخراً وبنجاح الدورة الثامنة والعشرين مما يدل على النجاح الكبير الذي يتحقق عاماً بعد آخر.

واطلع سموه خلال اللقاء الذي حضره معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، على تقرير موجز قدمه أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة النادي، حول التغطية الإعلامية المتميزة التي حصل عليها السباق واهتمام وسائل الصحافة ووكالات الإعلام، والتي نشرت صور السباق عبر العديد من كبريات الصحف العالمية في مختلف قارات العالم، الأمر الذي قدم قيمة كبيرة للسباق، وجعل الصورة تنتقل لجميع الدول عن اهتمام أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد واختفائهم بالتاريخ والجذور.

نجاح

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بالنجاح الكبير الذي حققه سباق النسخة الثامنة والعشرين من حيث المشاركة الكبيرة والتفاعل الكبير لشرائح المجتمع والصيت الإعلامي الكبير الذي حظيت به التظاهرة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث حقق السباق انتشارا واسعا، مما يؤكد المكانة المرموقة التي وصل إليها السباق.

واثنى سموه على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة للسباق في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والجهات المتعاونة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دوما وراء نجاح هذه التظاهرة، مهنئاً في هذا الصدد جميع المشاركين في تلك التظاهرة والفائزين بالمراكز الأولى مباركا للجميع نجاح التظاهرة البحرية الكبيرة.

وأشاد سموه بقرار اللجنة المنظمة للسباق في تأجيل موعد انطلاقة السباق من السبت الموافق 12 الجاري إلى يوم الاثنين الموافق الـ 14 منه، الأمر الذي أسهم في نجاح السباق ووصول جميع السفن والمحامل إلى سواحل دبي وخط النهاية في يسر وأمان، مشيراً إلى أهمية العمل بمبدأ الأمن والسلامة في السباقات البحرية وهو موضوع يؤكد عليه في كل مرة من أجل ضمان سلامة المشاركين وسفنهم.

تقدير

كما حرص وفد اللجنة المنظمة على نقل شكر وتقدير جميع المشاركين في حدث النسخة الثامنة والعشرين من سباق القفال السنوي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على الدعم الكبير والحرص على إقامة السباق، والذي يعد السباق الأجمل والحدث الأكبر الذي يترقبه أهل البحر وكل أفراد الأسرة كل عام منذ 28 عاماً، وذلك لإحياء ماضي الآباء والأجداد وتجديد ذكريات أهلنا في رحلاتهم من أجل البحث عن لقمة العيش في مياه الخليج العربي.

وقدم وفد اللجنة المنظمة لسموه شرحاً وافياً وتقريراً عن الحدث والظروف، التي عاشتها اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركون في السباق قبل وأثناء وبعد الانطلاقة، خاصة بعد تأجيل موعد السباق، مؤكدين وبالأرقام أن سباق النسخة الثامنة والعشرين من السباق حقق نجاحاً عريضاً، تمثل في الإقبال الكبير والتطور اللافت الذي سجلته معدلات السرعة والوصول بأمان إلى خط النهاية، وهو الأمر المطلوب، مجسدين بذلك (سنيار) عودة السفن من رحلات الغوص في الماضي.

28

شهدت النسخة الثامنة والعشرون من حدث سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي فوز السفينة (غازي 103) لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بقيادة النوخذة أحمد الرميثي، بينما جاءت في المركز الثاني السفينة (براق 33) لمالكها أحمد الرميثي، بقيادة ابنه النوخذة راشد الرميثي، فيما حل طاقم السفينة (الطف 9) لمالكها محمد الرميثي، بقيادة النوخذة خليفة ثاني المري ثالثاً.

تقدير

درع تذكارية من «دبي البحري»

تسلّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، درعاً تذكارياً من رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نيابة عن أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجميع منتسبي النادي والمشاركين في الحدث، تقديراً لمواقف ودعم سموه الدائم والمستمر للحدث التراثي الكبير سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة، الذي أصبح كرنفالاً شعبياً وتظاهرة مجتمعية لا تضاهى في المنطقة، إن لم يكن في العالم بأسره.

وقال محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، إن الدرع المهداة إلى سمو راعي الحدث الذي تم طلاؤه باللون الذهبي حمل خريطة الإمارات وعليها شعار القفال، تأكيداً على أن الحدث الكبير جمع كل أطياف المجتمع في دولتنا الحبيبة في تظاهرة رياضية تراثية بحرية فريدة.

جهد

المهيري: شكراً صاحب الأيادي البيضاء

رفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه السخي وأياديه البيضاء في استمرار مسيرة سباق «القفال» ليبقى كرسالة للأجيال تنهل منها عبق الماضي وتستلهم كفاح الآباء والأجداد، بحثاً عن لقمة العيش في بحر الخليج العربي.

وأوضح المهيري أن التوجيهات السديدة لسمو راعي الحدث والتي تتعلق بأمن وسلامة المشاركين وسلامة وصول جميع المحامل والسفن إلى شواطئ دبي، كانت وراء نجاح خطة تنظيم سباق القفال 28، حيث واجهت اللجنة المنظمة ظروف تغير حالة البحر في اليوم الذي قبل السباق وخلال يوم السباق نفسه، ما استدعى قرار تأجيل الحدث بناءً على التوجيهات السديدة من سمو راعي السباق.