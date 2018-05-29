مطر الطاير: توجيهات حمدان بن محمد وضعت «ناس» في الصدارة

أشاد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، في اجتماعه أمس، بتفاعل الرياضيين الكبير داخل وخارج الدولة مع دورة ند الشبا الرياضية، التي شهدت زيادة في أعداد المشاركين والرياضات، وكذلك تنظيم منافسات ضمن إطار الدورة في مصر والأردن.

وأكد مطر الطاير نائب رئيس المجلس، أن رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وضعت دورة ند الشبا الرياضية في صدارة الدورات الرياضية في رمضان، وعلى مدار العام أيضاً، بفضل الدعم الكبير الذي تناله الدورة، ووجود أفضل الرياضيين من داخل وخارج الدولة يتنافسون للفوز بألقاب المنافسات وجوائزها المجزية.

نجاح

وأضاف أن النجاح الذي تشهده النسخة السادسة للدورة، وزيادة عدد البطولات الرياضية إلى 11 بطولة، وارتفاع عدد المشاركين إلى 5000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين، وكذلك تنظيم بطولتين خارجيتين، ضمن فعاليات الدورة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يؤكد نجاح الدورة، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على وصولها للأشقاء، وتوسيع رقعة المشاركين فيها، لما لها من فوائد كبيرة على مستوى نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتوفير أجواء تنافسية ترفع المستويات الفنية للمشاركين فيها.

وختم الطاير بالتأكيد على أن النجاحات الكبيرة التي حققتها الدورة، تزيد من مسؤولية مجلس دبي الرياضي، وترفع مستوى التنظيم والأهداف، كما عبّر عن ثقة المجلس باللجنة المنظمة للدورة، برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، لمواصلة التميز في التنظيم، وترجمة توجيهات سمو راعي الدورة لبطولات وفعاليات، ضمن البرنامج الرسمي للدورة.