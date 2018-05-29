عروض عديدة لبطل الهواة

كشف عادل عبد الباقي البلوشي، بطل سباق الدراجات لفئة المواطنين الهواة، أنه تلقى عدة عروض للانضمام إلى فرق الأندية، بعد تتويجه العام الماضي بلقب سباق الهواة في دورة ند الشبا، متوقعاً أن يزيد إصرار الأندية على استقطابه بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقبه مساء أول من أمس.

وصرح البلوشي أن من بين الأسباب التي دفعته إلى عدم احتراف اللعبة أو الانضمام إلى أحد الأندية، عدم قدرته على الالتزام بالتدريب بشكل منتظم، فقرر الاستمرار ضمن الهواة، لكن فكرة التحول لممارسة رياضة الدراجات بشكل منظم ضمن أحد الأندية، ما زالت تراوده.

وأكد أن فوزه لم يكن سهلاً، وسط المنافسة القوية من بقية المتسابقين، وخاصة فريق تريك صاحب المركز الثاني، وأن الاستعدادات الجيدة لفريقه «إكسبو دبي 2020»، قادته إلى تتويج باللقب، وقال: السباق يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا، لذا أحاول أن أجتهد فيه أكثر فأكثر، أتدرب بشكل مستمر، وأحياناً يومياً لمسافة بين 100 و120 كلم لمدة لا تقل عن ساعتين، حصلت على كأس بطولة نائب رئيس الدولة، وبطولة عجمان للهواة، وأسعى دائماً للأفضل، لم أصنع الفوز لوحدي، هناك فريق عمل معي طيلة السباق، وفّر لي الدعم الكافي، فيما تكفّلت بحسم الأمتار الأخيرة.

وأوضح البلوشي أنه يمارس رياضة الدراجات الهوائية منذ صغره، لكن التزاماته الدراسية دفعته للانقطاع عن التدرّب مع النصر، لكنه حافظ على ممارسته للعبة من حين إلى آخر.