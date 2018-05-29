محمد بن زايد يستقبل أبطال الرماية «البارشوتنغ» و«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقـــوات المسلحة، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجـــلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس وأعــضاء اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، يرافقـهم لاعبو فريق الرماية «البارشوتنغ» الفــائز بأربع ميداليات في بطولة العالم للرماية بكوريا، إلى جانب فريق المواي تاي والكيك بوكسينغ.

وتبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك وهنأ اللاعبين بتألقهم وتميزهم وحصدهم للجوائز المختلفة.. متمنياً لهم التوفيق ومواصلة بذل الجهود من أجل رفعة راية الوطن.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين وفريقي الرماية «البارشوتنغ» و«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ» عن سعادتهم بلقاء سموه وتقديرهم للدعم الذي تحظى به رياضات أصحاب الهمم وغيرها من الرياضات على الصعيد الوطني، مؤكدين مواصلة جهودهم لحصد المزيد من الألقـــاب داعــين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهـــيان رئيس الدولة «حفظه الله».