بلدية دبي تكتسح «الصحة» في سلة الكراسي

اكتسح فريق بلدية دبي نظيره هيئة الصحة في دبي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كرة السلة على الكراسيّ المتحركة، التي أقيمت مساء أول من أمس، عندما تغلب عليه بنتيجة 69 -14 في مباراة جاءت قوية من طرف واحد، كما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على فريق دناتا 31-6 وتغلب النيابة العامة على هيئة كهرباء ومياه دبي 27-10 والأنصاري للصرافة على شرطة دبي 10-4.

أعربت هنادي سعيد مسؤولة الإعلام بمنافسة السلة للكراسيّ المتحركة عن سعادتها بالإقبال الكبير من الفرق للمشاركة في بطولة السلة، وقالت: «الدورة حدث مجتمعي كبير يجمع كل فئات المجتمع، وحققت رواجاً كبيراً خلال السنوات الماضية، ونحن سعداء بهذا التواجد الكبير من المؤسسات الحكومية والخاصة في منافسات سلة الكراسيّ التي تضم لاعبين أصحاء وآخرين من أصحاب الهمم، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتلاقي والانسجام بينهم».

وأضافت أن التحضيرات للدورة بدأت منذ شهر، ولأن الحدث بات معروفاً وضمن الأحداث السنوية خلال شهر رمضان، فقد كان الإقبال على التسجيل كبيراً، سواء من اللاعبين أو الفرق ويكفي أن نسخة هذا العام شهدت مشاركة شركات خاصة، وهو ما يؤكد تطور الدورة وعدم اقتصارها على المؤسسات الحكومية بجانب العدد الكبير من اللاعبين الأجانب والمواطنين، ونشعر أنها كرنفال كبير لأصحاب الهمم.