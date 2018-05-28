عنان: «الطائرة الخليجية» تقلع ببطء

صرح البحريني ناصر عنان، لاعب فريق «إف 3» بطل منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بأن اللعبة تتطور ببطء في منطقة الخليج وبنسق بطيء جداً في الإمارات مقارنة بالدوريات الخليجية الأخرى مثل السعودية والكويت والبحرين، مشيداً في الوقت نفسه بتطور المستوى الفني لدورة ند الشبا التي أصبحت من أفضل البطولات في المنطقة بفضل استقطابها لكبار النجوم وتعديل بعض اللوائح فيها مثل زيادة لاعبي الأندية.

وقال عنان: «بطولة ند الشبا للكرة الطائرة تطورت كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة خاصة على صعيد التنظيم وتعديل اللوائح.

وأكد عنان الذي شارك في الدورة للمرة السادسة على التوالي أن المستوى الفني في تصاعد مستمر، خاصة في النسخة الحالية التي تشهد مشاركة قياسية للاعبين الأجانب ونخبة اللاعبين في الإمارات.

وأوضح النجم البحريني أن الكرة الطائرة تواجه بعض الصعوبات في الخليج بسبب التركيز الكامل على كرة القدم التي استحوذت على كل شيء، مشيراً إلى أن أمل الكرة الطائرة في المنطقة الخليجية يكمن في الدعم الحكومي فقط لأنها تواجه صعوبة في الحصول على دعم الشركات.

مشاركة بحرينية

وشارك 4 لاعبين بحرينيين في بطولة ند الشبا للكرة الطائرة التي اختتمت منافساتها الخميس الماضي، هم: ناصر عنان ومحمد يعقوب ثنائي فريق «إف »، ومحمد عنان «إف 3-أ»، وفاضل عباس مع ليدر سبورت، وصرح عنان بأن تواجده سنوياً في الدورة يعني له الكثير وقال: «أشكر فريق إف3 على ثقتهم بنا، بعض الفرق تلجأ دائماً للاعبين الأجانب لكن مؤسس فريق إف3 جاسم محمد يغمرنا دائماً بثقته، وأعتقد أننا كنا عند حسن الظن ونحن سعداء بالثقة التي منحت للاعبي البحرين في هذه الدورة».