الملا نجم الاستعراض في مونديال الدراجات المائية

حل بطل الإمارات ونجم فريق أبوظبي راشد الملا في المركز الأول وتصدر في فئة الحركات الاستعراضية مع نهاية المرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية، والمقامة حالياً في مدينة غاليولي الإيطالية، وسط حضور ومشاركة قرابة الخمسين مشاركاً في مختلف فئات البطولة العالمية، وسجل الملا النقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية والمشرفة على البطولة، وجمع 25 نقطة بعد منافسة قوية، متفوقاً على كافة المشاركين، ومنهم حامل لقب الموسم الماضي الإيطالي روبرتو مارياني والذي حل ثانياً، ومن المنتظر أن تحسم المنافسة في المرحلة الثانية والختامية من البطولة والتي ستسفر عن اسم البطل.

رقم قياسي

ويستعد بطل الإمارات الملا لتسجيل رقم قياسي جديد من خلال المرحلة الثانية من البطولة، حيث في حال حقق الفوز فسيكون أول إماراتي وعربي يتصدر فئة الحركات الاستعراضية بطولة العالم من الجولة الأولى منذ إقامتها منذ سنوات، وكان الملا قد انضم للبطولة رسمياً في الموسم الماضي وحل في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة وهي حصيلة المشاركة في آخر جولتين فقط من البطولة في موسم 2017، وبدأ الملا المشاركة في البطولة من الجولة الأولى كي ينافس وبقوة على اللقب العام للموسم ويحصد الصدارة والريادة لرياضة الإمارات من خلال هذه المنافسة.

ارتياح

وأبدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ارتياحا كبيرا للنتيجة التي حققها الملا خلال المرحلة الأولى من عمر المسابقة، وأكد أن الملا يمتلك القدرة على أن ينهي المرحلة الثانية والجولة الأولى لمصلحته في البطولة، خصوصا أنه نجم فوق المعتاد مع ما يقدمه من مستوى فني كبير ومهارة قوية في البطولة.

وقال: الملا أحد النجوم الذي نعتمد عليهم كثيراً في أن يقدموا لرياضة الإمارات إنجازات وألقابا جديدة في رياضات البحر، تفوق الملا وفريق أبوظبي في هذه المنافسة هو نتاج طبيعي جداً للتفوق الإماراتي في رياضات البحر والسيادة التي نمتلكها في مختلف البطولات والمنافسات العالمية، وفرق أبوظبي تقوم بعمل ممتاز في كافة المشاركات حاليا في البطولات التي تندرج تحت الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

تألق

ومن جانبه، سجل فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية بداية أكثر من رائعة مع انطلاق منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية، حيث تألق قائد دراجة فريق فيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايترر بالرقم 90 في منافسات المرحلة الأولى، محرزا المركز الأول في فئة واقف محترفين جي بي 1، قاطعاً نصف الطريق نحو التتويج باللقب، وسط منافسة قوية من 25 متسابقا يمثلون مختلف البلدان حول العالم، ووضع قائد فريق الفيكتوري تيم كيفين أول 25 نقطة في رصيده ليتصدر، في انتظار المرحلة الثانية التي جرت يوم أمس في الطريق نحو التتويج بأول ألقاب جولات بطولة العالم، وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم انتصارا عالميا جديدا في أول ظهور للفريق بحلته الجديدة وبدراجة إماراتية الصنع تم إنتاجها وتطويرها بالكامل داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم بجبل علي.

9 لفات

وتفوق نجم فريق الفيكتوري تيم كيفين على منافسيه على مدار 9 لفات في المرحلة الأولى ومن بينهم الفرنسي ماورين رافئيل صاحب المركز الثاني والذي حصل على 20 نقطة وحامل اللقب في فئة واقف محترفين العام الماضي البلجيكي كوينتين بوسيشي والذي انهى المرحلة في المركز الثالث والذي حصل على 16 نقطة، وبدا قائد دراجة الفيكتوري تيم السباق في المرحلة الأولى منطلقا من المركز الثالث بعد أن حقق ثالث أفضل توقيت في تصفيات سباق أفضل زمن وفي المرحلة الثانية منها خلف حامل اللقب البلجيكي كوينتين بوسيشي الذي سجل أفضل توقيت، والفرنسي ماورين رافئيل الذي حل ثانياً، لكن كيفين فاجأ الجمهور والمتابعين بأداء مذهل.