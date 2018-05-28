حمدان بن محمد يتابع نهائي الأبطال وسط جمهور ند الشبا

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الصالة الرياضية لمجمّع ند الشبا، وسط 4300 متفرج من الجماهير العاشقة لكرة القدم عموما ولفريقي ريال مدريد وليفربول خصوصا، الذين تجمعوا في الصالة لمتابعة المباراة النهائية من خلال شاشة عملاقة بقياس 15 متراً في 10 أمتار ذات التقنية الأحدث من نوعها 4K، جهزتها اللجنة المنظمة للدورة لتكون جزءاً من الاحتفالية الكروية التي تحرص على تنظيمها للجمهور في النهائيات الأوروبية والعالمية التي تتزامن مع موعد تنظيم الدورة، ومن بينها نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس العالم لكرة القدم 2014.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على لقاء الجمهور وتحيتهم ومتابعة المباراة في الصالة، حيث حضرت الجماهير بأعداد كبيرة في الصالة وتابعت المباراة من الشاشات الأخرى المثبتة في خيمة الدورة وصالة البادل تنس.

كما خصصت اللجنة المنظمة للدورة عدداً كبيراً من الجوائز القيمة للجماهير تم السحب عليها بين شوطي المباراة وعقب صافرة النهاية للمباراة تضمنت 10 هواتف آيفون أكس، و2 آيباد وعددا من التلفزيونات، إلى جانب السحب الكبير على سيارة ديسكفري سبورت، إلى جانب توفير خدمات الضيافة عبر المطاعم التي فتحت أبوابها هناك، وإقامة فعاليات للأطفال منها الرسم على الوجوه وتوزيع الأعلام على الجماهير الحاضرة بما عزز من تجربة متابعة هذه المباراة في أجواء مميزة في دورة ند الشبا الرياضية.

وأعرب حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي سادت مجمع ند الشبا الرياضي في الصالة المغلقة وفي الخيمة، وأكد أن الدورة تحرص دائماً على أن تجمع عشاق الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا ضمن الفعاليات المصاحبة لها، حيث سعت الدورة إلى جمع الجماهير لمتابعة المباراة النهائية الكبرى التي تتزامن مع موعد تنظيم الدورة في أجواء احتفالية تتناسب مع مكانة كرة القدم في قلوب الجماهير ومكانة الدورة التي أصبحت حاضنة لكل عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات الذين يجدون في دورة ند الشبا الرياضية جميع وسائل المتعة الرياضية والالتقاء وتعزيز العلاقات مع مختلف أفراد المجتمع.

كرنفال عائلي

وجاءت ليلة دوري الأبطال عبارة عن كرنفال عائلي وكان مقر الدورة مساء أول من أمس الوجهة المفضلة للمتعة والفرح والاستكشاف وقضاء أوقات عائلية ملهمة، وقال حسن محمد وهو مصري مقيم في الشارقة وأحد الذين اصطحبوا معهم عائلاتهم إلى مقر الدورة إن أجواء الدورة المميزة أصبحت جاذبة لمختلف الجنسيات، بالنظر إلى ما تقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة للأطفال وجوائز قيمة.

من جهته صرح المواطن أحمد عبد الرحمن أنه اختار متابعة نهائي دوري الأبطال على شاشة ند الشبا العملاقة التي تعطي المتفرج شعوراً، وكأنه متواجد في قلب الحدث إلى جانب تمكين أطفاله من الاستمتاع بالأجواء الرائعة خاصة أنهم من عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو وريال مدريد.

وضمن الإطار نفسه، أكد علي عبد الله وهو سوري مقيم في الدولة منذ 10 سنوات أنه لم يستمتع بمشاهدة دوري الأبطال سابقا مثلما استمتع مساء أول من أمس وسط حضور أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات والأجواء كانت قريبة من أجواء الملعب، إضافة إلى الجوائز القيمة التي أضافت طابع البهجة والسرور لأصحاب الحظ السعيد.

على صعيد آخر، تنطلق اليوم الاثنين منافسات كرة قدم الصالات، بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي العاصفة مع مياه دماني في مباراة تنطلق الساعة العاشرة مساء في إطار المجموعة الأولى، ويلعب الإمبراطور مع أم كي أس في الساعة 11:20 مساء في إطار المجموعة الثانية، ويلتقي الطاهر حامل اللقب مع البحري في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل في إطار المجموعة الثالثة.





حورية.. أول مدربة عربية في «الصالات»

أصبحت حورية الطاهري أول مدربة عربية تقود فريقاً رجالياً في كرة قدم الصالات بعد أن تم اختيارها لقيادة فريق مياه دماني المشارك في دورة ند الشبا الرياضية.

ويأتي ظهور حورية الطاهري كمدربة ببطولة كرة قدم الصالات ليؤكد تمكين المرأة في النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية بعد تعيين اللجنة المنظمة 5 سيدات على رأس 5 بطولات بالدورة.

وعبرت حورية عن فخرها بظهورها كأول مدربة إماراتية وعربية لكرة قدم صالات وقيادة فريقها في دورة ند الشبا الرياضية التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقالت: «اقترح عليّ أحمد الطاهر مؤسس فريق مياه دماني قيادة الأخير في الدورة ولم أتردد في الموافقة بهدف تأكيد جدارة المرأة في تدريب فريق رجالي وفتح الطريق أمام مدربات أخريات لاقتحام هذا المجال الذي مازال حكراً على الرجال».

وتحمل الطاهري رخصة تدريب (أ) ومحاضرة بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وهي لاعبة سابقة بالمنتخب الوطني لكرة قدم السيدات ومدربته حالياً، وسبق أن خاضت تجربة تدريب سابقة مع فريق السيدات بنادي الوحدة.

واعتزلت حورية الطاهري لعب كرة القدم العام الماضي عندما خاضت آخر مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا للأمم بعد مسيرة في الملاعب استمرت منذ 2004 حتى 2017.

وأوضحت حورية أن الوقت قد حان لخوض هذه التجربة بعد إشرافها في وقت سابق على معسكرات خارجية لفرق تحت 17 عاماً لأندية أبوظبي، إضافة إلى إدارتها أكاديمية خاصة، وقالت: «لا أنكر أنها ستكون تجربة صعبة، ولكن الإنسان لا يتعلم إلا من هذه النوعية من التجارب».

وكشفت أنها خضعت لدورة مدربين في كرة قدم الصالات مستوى ،1 وأنها لا تفكر في تدريب كرة الصالات.

«الطاير للسيارات» شريك للعام الخامس



تواصل الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات لاند روڤر في دولة الإمارات، التعاون المثمر مع دورة ند الشبا الرياضية للعام الخامس على التوالي، بصفتها شريك السيارات الحصري.

وتأتي دورة ند الشبا، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق حميد الطاير عضو مجلس إدارة شركة الطاير للسيارات: «تعد دورة ند الشبا الرياضية، تظاهرة رياضية اجتماعية ترفيهية، وتأتي في إطار استراتيجية دعم شركة الطاير للسيارات للأحداث الرياضية المحفزة لفئات المجتمع المختلفة.

حققت دورة ند الشبا زخماً كبيراً على مدى السنوات الماضية، بفضل الرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة والرؤية المبتكرة من قِبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص دوماً على الحضور ومتابعة المنافسات بصورة شبه يومية».

وسيحظى زوار دورة ند الشبا، بفرص عديدة للمشاركة في السحب للفوز بأربع سيارات فاخرة من سيارات لاند روڤر، متمثلة في لاند روڤر ديسكڤري سبورت، وسيارتين رينج روڤر إيڤوك، فضلاً عن الجائزة الكبرى، وهي رينج روڤر ڤيلار.

ولا تقتصر رعاية شركة الطاير للسيارات، على دورة ند الشبا الرياضية فحسب، بل هي الراعي الرسمي لفريق فهود زعبيل لكرة الصالات.

الكمالي: ناس عودتنا على التميز



قال أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن الفعاليات المدرجة بدورة ند الشبا الرياضية، وخاصة سباق الجري وغيره من الألعاب الفردية الأخرى، تسهم في تطوير رياضة الإمارات، وقال: نحن سعداء باستمرار هذا النوع من الفعاليات الرياضية، لمساهمتها في تطوير رياضة الإمارات، والدورة من الفرص القليلة في الدولة، التي نجحت في استقطاب هذا العدد الكبير من المشاركين، منهم أكثر من 1200 عداء وعداءة في سباق الجري، لذا، فقد أصبحت الدورة عبارة عن متنفس لعشاق هذه الرياضة.

وأضاف: تنظيم الفعاليات في مختلف الألعاب على مستوى رائع جداً، لقد عودتنا دورة ند الشبا، التميز، نفتخر أن ألعاب القوى حظيت بالوجود الأكبر أكثر من ربع المشاركين، وهو في تطور مستمر، حضرت كل النسخ، ومن أهم المميزات، ارتفاع عدد المشاركين من 300 في النسخة الأولى، إلى أكثر من 1200، يؤكد النجاح الذي تحققه الدورة.

وتابع: دورة ند الشبا من أهم الأحداث الرياضية خلال رمضان، وموقع الحدث أشبه بقرية أولمبية مجهزة بأعلى التجهيزات، ولدينا مضمار عالمي للسباق، لا يقل عن المضامير العالمية، ونتمنى في المستقبل، مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية.

وأشاد الكمالي بالتنظيم الرائع لسباق الجري الأسبوع الماضي، الذي جاء في مستوى السباقات العالمية، وقال: «التجهيزات كبيرة، سواء بداية ونهاية السباق، منها إسعاف دبي، وتجهيزات استقبال العدائين مع نهاية السباق وأيضاً بالجوائز الضخمة.

15 لاعباً برازيلياً في بطولة الصالات



يظهر 15 لاعباً برازيلياً في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، التي تنطلق اليوم بمشاركة 12 فريقاً، يتقدمهم «الطاهر» حامل اللقب، الذي يخوض مباراته الأولى انطلاقاً من الساعة منتصف الليل و40 دقيقة، فيما تدشن البطولة منافساتها بمباراة العاصفة ومياه دماني الساعة العاشرة ليلاً.

نجوم السامبا

ويمثل اللاعبون البرازيليون 41% من مجموع اللاعبين الأجانب الذين يبلغ عددهم 36 لاعباً ثم يأتي اللاعبون البرتغاليون في المركز الثاني بـ7 لاعبين ثم إيران بـ4 لاعبين وإسبانيا 3 لاعبين ولاعبين اثنين إيطاليين ومثلهما من فرنسا ولاعب وأجنبي واحد من صربيا، ولاعب مصري وآخر من جورجيا.

ويعتبر اللاعبون البرازيليون الأكثر مشاركة في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا، يتقدمهم النجم الكبير فالكاو أفضل لاعب في العالم سابقاً.

تعاقد

وتعاقد العاصفة مع الثلاثي المكون من الصربي ماركو بيريش والبرازيليين ليوناردو دا روزا ودانييل دا روزا، ويظهر ثلاثي برازيلي مع شرطة دبي، هم جوناثان لويس وايفرتون كاردوزو والكيس ويليام داسيلفا، واستقطب فريق مياه دماني الإسباني مانويل سوازو مارتينيز والبرتغاليين روبن ليموس وباولو روخا، ويلعب الإيطاليان ريكاردو كابوتو وخافيير سالاس والبرازيلي ايفرتون داسيلفا مع الإمبراطور.

تعزيز

ويظهر الثلاثي البرازيلي ويليام اوليفيرا ورانجيل تايان بيريرا وتياغو مارتينيز في صفوف الإمارات للسياقة، فيما تعاقد «أم كي آس» مع البرازيلي جيفرسون شافيز ومواطنه اتوس منديز داسيلفا وتعاقد حامل اللقب الطاهر مع الإسباني اري سانتوس سيلفا والإيراني علي أصغر والبرازيلي جيفرسون لويس كاربيس.

ويلعب الثلاثي الإيراني مهدي حسن ومهران محمد وسجاد رضا مع فريق انذار، بينما يظهر الثنائي الفرنسي ألونزو راميريز وعبد الصمد محمد والمصري عصام علاء رمضان مع البحري، ويلعب الجورجي ماتيوس داسيلفا والبرازيليان تاينان داسيلفا ودوغلاس جونيور مع فهود زعبيل، وتعاقد ليدر سبورت مع الثنائي البرتغالي تياغو كروز واندري غوميز والبرازيلي ليوناردو دي ميلو وسبورت فور أوول مع الثلاثي البرتغالي دوغلاس دوس سانتوس ونونو ميغيل داسيلفا وباولو نونو بينتو.

الأحبابي: سعيد بتطورالدراجات اليدوية

عبر عايض الأحبابي صاحب المركز الثاني في سباق الدراجات اليدوية ضمن فئة أصحاب الهمم عن سعادته بالتطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على مبادرة دورة ند الشبا واهتمام سموه بفئة أصحاب الهمم بتخصيص ما لا يقل عن 4 مسابقات لهم في الدورة، إضافة إلى دعمه لهم في العديد من المناسبات، مشيراً إلى أن فريقه يجهز لبطولة سباق الدراجات اليدوية من بداية الموسم.

ويعمل الأحبابي مدرباً في نادي العين لأصحاب الهمم، وهو أول من أدخل رياضة الدراجات اليدوية إلى الإمارات وقام بتشكيل فريق في 2012، موضحاً أن هذه اللعبة تعتمد على اللياقة البدنية وتنقسم إلى 3 سباقات، الأول ضد الساعة والثاني الماراثون وسباق الفرق.

منافسة

الوحدات وشباب الحسين ينتصران في «طائرة الأردن»

ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة ند الشبا الرياضية حقق فريقا الوحدات وشباب الحسين للكرة الطائرة الفوز على عيرا والعودة على التوالي، حيث تمكن فريق الوحدات من الفوز بنتيجة 3-0 على عيرا، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 15 ـ 10 و15 ـ 8 و15 ـ 6 وذلك في اللقاء الذي جرى على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وبعد انتهاء المباراة تم اختيار اللاعب محمد دقماق (الوحدات) أفضل لاعب، وفي المباراة الثانية وعلى ذات الصالة، حقق نادي شباب الحسين فوزاً على العودة بنتيجة 3 -1، العودة تفوق في الشوط الأول بنتيجة 16-14، وعادل شباب الحسين النتيجة بعد فوزه في الشوط الثاني بنتيجة 15-9 وأكمل تفوقه بالشوط الثالث 15-11 وبالشوط الرابع عاد ليحسمه لصالحه بنتيجة 15-12.