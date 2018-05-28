غريفاس يتصدر دولية الشارقة الرمضانية للشطرنج

شهد اليوم الرابع من منافسات بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج بنسختها الثالثة والعشرين والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حالياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة مساء أول من أمس.

وأسفرت منافسات اليوم الرابع من بطولة الشطرنج السريع، وبعد نهاية الجولة الثامنة، عن تصدر الأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس، الترتيب برصيد 7 نقاط من ثماني جولات بواقع ستة انتصارات وتعادلين، فيما يأتي بالمركز الثاني أربعة لاعبين برصيد 6.5 نقاط يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويتساوى معه بالنقاط نفسها الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا والأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا مدرب المنتخب الوطني الأول والأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكالينكو.

6 في «الثالث»

ويأتي في المركز الثالث ستة لاعبين برصيد 6 نقاط وهم الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمترو كوماروف والأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك يعقوبييف ومواطنه الأستاذ الاتحادي عبد الملك عبد السلاموف والأستاذ الاتحادي عثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة وزميله الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان بطل العرب لفئة تحت 20 سنة والدولي السوري طلال حلواني.

الجولة الأخيرة

وتشهد مواجهات الجولة التاسعة والأخيرة، لقاءات ساخنة حاسمة على اللقب، حيث يلتقي اليوناني افستراتيوس غريفاس مع الروسي قسطنطين لاندا ويتقابل الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن مع الكوبي وولتر أرينسيبيا وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الإسباني فيكتور موسكالينكو مع الأوزبكي الناشئ نادر بيك يعقوبييف ويواجه الأوكراني ديمترو كوماروف منافسه السوري طلال حلواني.

وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الأوزبكي عبد السلاموف عبد الملك ولاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة عثمان موسى وعلى الطاولة السادسة يلتقي الأذربيجاني المخضرم المر ماجيراموف مع إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعلى الطاولة السابعة يلتقي الناشئ حمد عصام لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع المصري فؤاد الطاهر وعلى الطاولة الثامنة يلتقي الهندي نايثن كاي مع السوري عبد القادر الريس.

تكريم

وكانت إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد نظمت في اليوم نفسه، حفل إفطار جماعي للاعبي النادي وذويهم وتكريم الناشئين الحاصلين على المراكز الأولى في بطولات العرب الفردية للناشئين عام 2018.

وكذلك اللاعبون الفائزون في بطولات الإمارات لفرق الناشئين، حيث قام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي يرافقه حسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج وعمران عبد الله النعيمي الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بتكريم جميع الناشئين الحاصلين على الميدالية الذهبية والمراكز الأولى في جميع بطولات الناشئين ( فئات تحت 10-14-18 سنة ) لعام 2018، وكذلك تكريم الناشئ سعود جابر الزرعوني الحاصل على ذهبية بطولة العرب الفردية لفئة تحت 10 سنوات، والناشئ خليفة محمد الحمادي بطل الإمارات لعام 2017 والحاصل على برونزية بطولة العرب لفئة تحت 8 سنوات، والناشئ سيف أحمد الزرعوني الحاصل على برونزية بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة.