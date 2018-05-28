الشارقة بطل سلة «رمضانية رياضة المرأة»

توّج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب بطولة كرة السلة، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية العاشرة، التي نظمها النادي، واختتمت أول من أمس، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والذي نظّمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بمشاركة كبيرة بلغت 500 لاعبة مثّلن 23 نادياً محلياً، إلى جانب مشاركات مؤسسات من القطاع الخاص من إمارات الدولة، وجاء تتويج فريق سيدات الشارقة عقب فوزه على فريق سيدات شيفروليه 94/‏‏ 47.

وجاء في المركز الثاني فريق شفروليه والثالث فريق ريفينز، وحضر تتويج البطلات في الحفل الختامي للدورة عيسى علي هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومروان أحمد الصوالح رئيس اتحاد الرياضة المدرسية وندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الطائرة والكاراتيه

وجاء فريق اسبيريا في المركز الأول للترتيب العام لكرة الطائرة وذهب المركز الثاني لأكاديمية الطائرة والمركز الثالث لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفي منافسات الكاراتيه «كاتا» فوق 15 سنة اللاعبة لجين محمد نبيل من فريق شباب الأهلي- دبي، وفي المركز الثاني زميلتها ليان جميل محمود، وحلت ثالثة روضة مصطفى من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفي مسابقة كاتا تحت 15 سنة احتل المركز الأول ليمار فراس من دراجون، وجاءت ثانية نور خيري عبد الحميد من شباب الأهلي- دبي.

وفي المركز الثالث نتالي طارق من فريق دراجون، وفي مسابقة كوميتيه فوق 15 سنة وزن حتى 50 كغ، حصل على المركز الأول حوراء محمد العجمي من نادي النصر، والمركز الثاني لانا أسامة من سيدات الشارقة، والمركز الثالث نور أيمن مأمون من دراجون، وفي مسابقة كوميتيه فوق 15 سنة وزن فوق 50 كغ، جاءت في المركز الأول جنا أنس من نادي الشارقة الرياضي للمرأة والمركز الثاني أروى محمد من فريق دراجون والمركز الثالث روضة مصطفى من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

المبارزة

وشهد اليوم الختامي، منافسات المبارزة، بمشاركة 90 لاعبة من مختلف الجنسيات، وأسفرت المنافسات فئة الايبيه فرقي عن حصول نادي الشارقة الرياضي للمرأة على المركز الأول، المركز الثاني نادي شباب الأهلي دبي، المركز الثالث نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والمركز الثالث مكرر أكاديمية إم ك، بينما حلت نتائج الفلوريه فرقي عن حصول المركز الأول نادي بني ياس والمركز الثاني نادي الشارقة الرياضي للمرأة، المركز الثالث نادي شباب الأهلي دبي والمركز الثالث مكرر نادي الوحدة أبوظبي.

نجاح كبير

وأشاد عيسى علي هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بتنظيم فعاليات خاصة لرياضة المرأة للعام العاشر على التوالي في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك بنجاح كبير، مثنياً على مستوى التنظيم والمنافسات، ومشيراً إلى أن هذا النوع من الدورات يسهم في رفع جاهزية جميع اللاعبات المشاركات وينعكس إيجابياً على مستوى المنتخبات الوطنية واللاعبات المواطنات، مؤكداً أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بجهودها الحثيثة وعملها المتميز الدؤوب هي الشريك الأصيل في تطور وتميز رياضة المرأة في الدولة.