«عربي الشطرنج» يعتمد تشكيل اللجان ونشاط 2018

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، نشاط 2018، وجملة من القرارات الأخرى، أهمها تشكيل اللجان، وذلك خلال جلستها بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وبحضور سامي خضر عبد الرحمن سفاريني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وأعضاء الاتحاد، ظافر عبد الأمير مظلوم وبراهيم بن جلول والشاذلي الرحماني وفايز الشمري وخالد عز الدين هيجاوي، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، وطلال أحمد الزعابي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والإعلام بالاتحاد العربي، وخلود عيسى الزرعوني رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج.

منافسة

وحضر الاجتماع عدد من الضيوف الدوليين، استعداداً لبدء حملة المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، لتكون الإمارة الباسمة، المحطة الأولى لعرض برنامج كل مرشح على كرسي الرئاسة، حيث حضر في اجتماع الجمعية العمومية، كيرسان أليموزينوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي بدأ حملته الانتخابية، وينافسه نائبه جورجيوس ماكروبولوس على منصب الرئيس.

كما حضر الاجتماع كل من: جورجيوس ماكروبولوس نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، واناستاسيا ساروكينا رئيسة الاتحاد البيلاروسي للشطرنج، وحسان توردلييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكستاني للشطرنج، واعتذر عن حضور الاجتماع، مصطفى امزال النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بسبب ظروف عائلية وعملية في بلده، مؤكداً حضوره الاجتماع المقبل.

خطة

وتم خلال الاجتماع، اعتماد خطة نشاط الاتحاد العربي خلال عام 2018، حيث تقام بطولة الفرق العربية في موريتانيا خلال شهر يوليو المقبل، وبطولة الأندية العربية ذكور وإناث في مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر المقبل، وبطولة العرب للفئات السنية ذكور وإناث في تونس، خلال الفترة من 2 حتى 11 نوفمبر المقبل، وبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، واجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي في الإمارات خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2018.

لجان

وتم خلال الاجتماع أيضاً، اعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي للشطرنج، وهي لجنة الأمور المستعجلة، حيث تم تشكيل اللجنة، برئاسة الشيخ سعود المعلا، وعضوية كل من سامي خضر سفاريني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، وظافر عبد الأمير مظلوم عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام للاتحاد العربي، واللجنة الفنية برئاسة سامي خضر سفاريني، وخالد عز الدين نائباً لرئيس اللجنة، وعدنان نسلة من الجزائر، ومروان العواني من تونس، وفادي ملكاوي من الكويت، وسيقوم رئيس اللجنة باستكمال تشكيلها.

ويترأس لجنة الحكام، الحكم الدولي سلطان علي الطاهر، وتضم كلاً من شراب منير وهاني طليب وخلف العازمي ووجدي الشواري، واللجنة النسائية برئاسة خلود الزرعوني، حيث ستقوم بتشكيل اللجنة من الكفاءات النسائية العربية، والتونسي الشاذلي الرحماني رئيساً للجنة القانونية، وتضم اللجنة مروان الثابتي من الجزائر، وأمجد علي من العراق، وخالد عرفة من تونس، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والإعلام، برئاسة المهندس طلال الزعابي، حيث سيقوم بتشكيل اللجنة.

توصيات

وتم التصديق على المحضر السابق للجنة التنفيذية، وتم اعتماد التوصيات التالية، توصية مقدمة من براهيم بن جلول بمتابعة موضوع إعادة تنشيط مشاركة الاتحاد السوري للشطرنج في البطولات العربية، ومتابعة الاتصالات مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية، للعمل من أجل مشاركة اللاعبين السوريين في البطولات العربية، وتوصية بمتابعة الاتصالات مع جزر القمر وجيبوتي، لإدخالهم ضمن الاتحاد العربي للشطرنج، وتم مناقشة مقترحات تخفيض رسوم الاشتراك والعضوية وبعد انتهاء المناقشات، تقرر تشكيل لجنة لإعادة دراسة الرسوم، ورفع تقرير للجمعية العمومية، على أن تشكل اللجنة من كل من ظافر عبد الأمير وبراهيم بن جلول والأمين العام والأمين العام المساعد.

موقع إلكتروني

واطلع الاجتماع على الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد، وتم اعتماده، وسيتم إطلاقه قريباً، كما تم اعتماد تعيين مستشاري الاتحاد العربي للشطرنج، وهم إبراهيم البناي الإمارات، ولخضر معزوز الجزائر، وأحمد خليفة آل ثاني من الإمارات، وحسين عبد الله خوري الإمارات، وعتيق السويدي الإمارات، وعماد يعقوب الغلاييني من فلسطين، ومحمد الحسيني من مصر.