الروماني فيوريل يفوز بلقب «أساتذة» الشطرنج

حقق الاستاذ الدولي الروماني فيوريل يورداكيسكو لقب بطولة الأساتذة الدولية لبطولة الشطرنج التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، ضمن بطولة زايد الرياضية. ونجح فيوريل في الفوز بالبطولة بالحفاظ على تألقه حتى الجولة الأخيرة حيث تغلب على التونسي كمال النجيلي الذي نال المركز الثالث.

وذهبت وصافة المسابقة إلى الأوكراني نزارينكو نزارينكو بافلو، بينما نال المراكز من الرابع وحتى السابع الفلبينيون فرانس باريتو وفارنسيس ديماركوت، ومورتيل مارلون وجوبين تابتادا. وقام إبراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وتينا بافلوفا مدير الأنشطة في نادي ضباط القوات المسلحة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

كما شهدت النسخة الحالية من بطولة الشطرنج ضمن بطولة زايد إقامة مسابقة للشباب فاز بها الإماراتي سلطان الدرمكي، وحل الهندي سيدراث بالاجي بالمركز الثاني، وحل الإماراتي سلطان عامر ثالثاً، بينما خطفت الدولية الفلبينية كاترينا مانريك لقب السيدات وحلت خلفها الهندية انايا سينج ثانية، والفلبينية باتريكا سيليست في المركز الثالث.

من جانبه، أكد إبراهيم المرزوقي عقب مراسم التتويج، أن البطولة حققت أهدافها من خلال مسابقاتها الثلاث التي حرصت على توفير أجواء منافسة مثالية للشباب والسيدات والأساتذة، وهو ما انعكس على حجم المشاركة الكبيرة، كما أن المستوى الفني جاء مميزاً، والمنافسة كانت مثيرة في فئاتها الثلاث.

وقال: نهنئ جميع المشاركين وبشكل خاص الذين نجحوا في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ونتقدم بالشكر إلى إدارة نادي ضباط القوات المسلحة واللجنة المنظمة العليا برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، وأضاف: فخورون بعودة الشطرنج إلى بطولة زايد الرياضية من جديد في عام زايد بعد غيابه عن آخر نسختين، وأن تصل بحضورها في الحدث هذا العام إلى النسخة الـ 11 خلال تاريخ مشاركتها في هذا الأولمبياد الرمضاني المصغر الذي يعد ملتقى مميزا للرياضيين في مختلف الألعاب خلال الشهر الفضيل.

وتابع المرزوقي: البطولة شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين، خصوصا أنها تأتي في توقيت جيد للاعبين الذي تنظرهم استحقاقات في الفترة المقبلة، لتكون بطولة زايد فرصة للإعداد والتجهيز الجيد للمشاركات المقبلة، وأضاف: أعتقد أن وجود 16 جنسية يمثل الحرص الكبير من اللاعبين علي التواجد فيها والاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأضاف: أيضا من الجيد أن تستقطب البطولة قطاعا كبيرا من الجمهور الذي تابع المنافسات خلال يومي البطولة وبأعداد كبيرة، وهو ما ينعكس أيضاً على اللعبة التي تحظى بقاعدة كبيرة في الدولة.