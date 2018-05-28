تقام 4 مباريات في سلة الكراسي الليلة تجمع الأولى القيادة العامة لشرطة دبي مع النيابة العامة ععد الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء، تليها مباراة فريق هيئة الطرق والمواصلات مع بلدية دبي العاشرة و35 دقيقة، ثم يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع جمعية الاتحاد الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة، وتختتم المنافسات بلقاء هيئة الصحة بدبي مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.