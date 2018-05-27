كرة قدم الرجال تبدأ اليوم

تنطلق اليوم منافسات كرة القدم للرجال في بطولة زايد الرياضية، بـ6 مباريات تستهل بلقاء وحدان مع أدنوك ثم يلعب اطلس مع روز انترناشيونال، ضمن المجموعة الأولى على ملعب الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، ويلتقي في باقي مباريات اليوم جازيليز وبن حمدان أوتو، وكيرتا مع عيال زايد، في المجموعة الثانية ، أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهتين تجمع الأولى بين طيران الاتحاد والمدفعجية، والمباراة الثانية بين مركز نيوكاسل الطبي واتصالات.

وقسمت اللجنة المنظمة الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، إذ يلعب كل فريق ثلاث مباريات في دور المجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يشهد إقامة 4 مباريات يوم الخميس المقبل، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت والختام بالمباراة النهائية الأحد المقبل.

وتضم المجموعة الأولى فرق أدنوك ووحدان وروز انترناشيونال واطلس، والمجموعة الثانية فرق بن حمدان أوتو وجازيليز وعيال زايد وكيرتا، وتضم المجموعة الثالثة المدفعجية وطيران الاتحاد واتصالات ومركز نيوكاسل الطبي، فيما تضم المجموعة الرابعة ميا سان ميا ودائرة الطاقة وفريق الشيخ طحنون بن زايد ومركز فارس للأسنان.