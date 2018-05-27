الدرمكي وكاترينا يتوّجان بألقاب الشطرنج

توج سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، والدولية الفلبينية كاترينا مانريك، بلقبي الشباب والسيدات في بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، ضمن بطولة زايد الرياضية، والتي أختتمت منافستها ببطولة الرجال في الساعات الأولى من صباح اليوم. وحقق الدرمكي المركز الأول ولقب بطولة الشباب برصيد خمس نقاط ونصف.

وفي بطولة السيدات جمعت كاترينا خمس نقاط ونصف، حيث فازت بخمس جولات وتعادلت في واحدة فقط، لتنهي المسابقة في الصدارة، وحلت الهندية انايا سينغ في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ونالت الفلبينية باتريكا سيليست المركز الثالث برصيد اربع نقاط ونصف، وتعادل على المركز الرابع ثماني لاعبات برصيد اربع نقاط.