سباق بكل الألوان

لم تقتصر إسهامات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على مجال بعينه، حيث كانت بصماته واضحة في تطور شتى مجالات الحياة في الدولة..