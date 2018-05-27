سباق بكل الألوان

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
طوال حياة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، نادى بإخلاص وتفان بحتمية أن تكون دول الخليج العربي كتلة واحدة موحدة..
يعتبر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، باني مجد رياضة الإمارات، لا سيما بعدما أوصى المؤسس بالاهتمام بفئة الشباب،
وضع القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اللبنة والأساس لعمل متكامل من أجل المحافظة على الموروث الحضاري لشعب الإمارات
لم ينس التطور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه..
لم تقتصر إسهامات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على مجال بعينه، حيث كانت بصماته واضحة في تطور شتى مجالات الحياة في الدولة..
شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها حارس مرمى فريق أتلتيكو باراناينسي.
شاركت "مكة" ابنة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا فى "البريميرليغ".
تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فى الموسم الحالى
في سابقة فريدة منها أشادت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بمبادرة الألعاب الحكومية في دبي ويعلنون بالصوت
أصدرت السلطات اليونانية أمس مذكرة توقيف بحق رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس لدخوله أرض ملعب مباراة فريقه ضد ضيفه أيك أثينا مسلحاً بمسدس.
اعتدى مشجعون لفريق جو أهيد إيغلز على لاعبي المنافس غرافشاب، عقب مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.
حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر