أمين عام اتحاد أصحاب الهمم يتقدم المشاركين

تقدم ذيبان سالم المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم المشاركين في سباق الدراجات اليدوية، ونجح في الدخول ضمن الكوكبة الأولى.

المهيري أحد رياضيي أصحاب الهمم المتميزين، وسبق أن أحرز المركز 4 عالمياً في ألعاب القوى قبل الاعتزال في 2010، وهو لاعب هاوٍ في الدراجات اليدوية منذ 5 سنوات. وأكد المهيري أن مشاركته في سباق ند الشبا تعدّ الخامسة على التوالي بهدف الاستمتاع بالمنافسة بغض النظر عن النتيجة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الدورة على الدعم الكبير لأصحاب الهمم. وصرح المهيري أن إدراج أصحاب الهمم ضمن 4 ألعاب في النسخة السادسة يؤكد مكانتهم في دورة ند الشبا.