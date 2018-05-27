نادال يتحدى الجميع في رولان غاروس

يتأهب النجم الإسباني، رافاييل نادال، الملقب باسم «ملك الملاعب الرملية» لخوض مشوار جديد على ملاعبه المفضلة عندما تنطلق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) اليوم، وأعلن تحديه للجميع من أجل انتزاع اللقب للمرة 11 في مسيرته، وقد حالفه الحظ بشكل كبير في قرعة البطولة حيث يبدو طريقه ممهداً نحو تعزيز رقمه القياسي.

وفي منافسات فئة السيدات، يختلف الوضع بالنسبة للنجمة الأميركية سيرينا وليامز التي أوقعتها القرعة في مواجهة صعبة لدى عودتها إلى البطولات الكبرى.

ويستهل نادال، المصنف الأول على العالم، مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف وربنا، يلتقي بعدها الكندي الشاب دينيس شابوفالوف، الذي تغلب عليه العام الماضي في كاس روجرز بمونتريال، وذلك في حالة تأهلهما إلى الدور الرابع، وعاد نادال إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الإثنين الماضي، وأبدى سعادة بخوض منافسات رولان غاروس، وهو متربع على صدارة التصنيف.

أما سيرينا وليامز، فلا تحظى باحتلال مركز متقدم في التصنيف لدى خوض البطولة، حيث إنها المشاركة الأولى لها في إحدى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، منذ أن أصبحت أماً في سبتمبر. وتفتتح مشوارها في رولان غاروس بلقاء بليسكوفا المصنفة 70 على العالم.