تأهل 8 لاعبين إلى نهائي رماية الصغار

تأهل 8 رماة من الصغار إلى نهائي بطولة الرماية، التي تنظم للمرة الأولى للناشئين ضمن بطولة زايد الرياضية هذا العام، ويقام النهائي غدا لمسافة 15 مترا وشهد الدور الأول مشاركة 15 رامياً بنادي كاركال بنادي الضباط، لمسافة 10 أمتار.

وتنظم هذه المنافسة للمرة الأولى بجانب منافسات الرجال والسيدات، ونظراً لضغط المسابقات، فقد تم دمج الإناث مع الذكور في هذه المنافسة.

وتصدرت فاطمة المنهالي الدور الأول بتحقيقها 87 نقطة، فيما حل نايف الكثيري ثانياً بمجموع 85 نقطة، وجاء عبدالله الأميري في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 84 نقطة، وحقق محمد سالم الأميري وسارة غانم الرميثي 81 نقطة في المركزين الرابع والخامس، وحمد بخيت المنهالي سادساً بمجموع بلغ 78 نقطة.

وحققت سارة محمد البلوشي المركز السابع بمجموع 75 نقطة، ومن بعدها العنود طلال حسين بـ 73 نقطة. وأوضح عبيد المزروعي مدير نادي كراكال للرماية في نادي ضباط القوات المسلحة، أن منافسة الصغار حققت مكاسبها في نسختها الأولى، مشيداً بالمنافسة التي لمسها في عيون الصغار الذين شاركوا في اليوم الأول، والرغبة الكبيرة لديهم لتعلم هذه الرياضة وممارستها.