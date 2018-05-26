إسماعيل إبراهيم يحكم في بطولة الأمم للطائرة

وصل حكمنا الدولي في الكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، إلى بانكوك عاصمة تايلاند، لإدارة جولة ثانية من بطولة الأمم للكرة الطائرة للسيدات، والمقررة أيام 29 و30 و31 مايو الجاري، بمشاركة منتخبات تايلاند، الدومينيك، ألمانيا وأميركا.

ستكون جولة بانكوك المحطة الثانية في مسيرة إسماعيل، بعدما شارك في إدارة مباراتين في جولة بطولة الأمم للعبة للكرة الطائرة للسيدات، والتي اختتمت في ماكاو، بمشاركة منتخبات الصين، بولندا، صربيا وتايلاند.

أدار حكمنا الدولي مباراة منتخبي بولندا والصين، كحكم أول، وانتهت بفوز منتخب بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتائجها 18-25 و25-17 و25-18 و22-25 و15-12.

فيما شارك في إدارة مباراة تايلاند وبولندا، كحكم ثان، وانتهت لمصلحة بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتائجها 25-22 و21-25 و25-23 و21-25 و16-14.

توجه إسماعيل إبراهيم، بالشكر إلى مسؤولي اتحاد كرة الطاولة الإماراتية، على دعمهم المتواصل لمنظومة التحكيم للطائرة في الدولة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مثل تلك الأحداث العالمية، التي يساهم من خلالها في رفع علم الدولة عالياً، وتمنى أن يحقق النجاح في كل المباريات التي تسند إليه خلال الجولات المقبلة من بطولات الأمم، إلى جانب بطولة العالم، والتي أعتبرها محطة هامة في مسيرته التحكيمية للكرة الطائرة.

يذكر أن إسماعيل إبراهيم، سيشارك أيضاً في إدارة مباريات جولة ثالثة من بطولة الأمم للكرة الطائرة للرجال في كوريا الجنوبية أيام 15 و16 و17 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين وإيطاليا.