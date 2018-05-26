«جمعة آل مكتوم» للسنوكر تدخل المراحل الحاسمة

دخلت بطولة الشيخ جمعة آل مكتوم، للسنوكر مراحل حاسمة، بعد أسبوع من انطلاقتها في 3 رمضان، بنادي الاتحاد في القوز بدبي.

حيث شهدت الأيام الماضية مباريات عديدة ضمن الدور الأول الذي شهد مشاركة 64 لاعباً، مواطنين ومقيمين، من بينهم نجوم المنتخب الوطني الثمانية المصنفون بقيادة محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي، حيث جاءت مشاركتهم من البداية في البطولة لتكون ضمن برنامج إعداد لاعبي المنتخب المشاركين الشهر المقبل في بطولة آسيا بالهند.

وجاء تنظيم البطولة في نسختها الأولى بقرار من اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، بإقامة البطولة في شهر رمضان من كل عام على مستوى البلياردو والسنوكر، بمشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية والهواة من المواطنين والمقيمين.

خروج الخاسر

وجرت منافسات بطولة الشيخ جمعة آل مكتوم للسنوكر بنظام خروج الخاسر، وفقا للوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة، المكونة من مروان إبراهيم مدير البطولة، وعبد الحميد عبد الكريم رئيس لجنة الحكام، ومحمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، ومتابعة خالد الخيلي مدير اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر.

ومن المتوقع اكتمال مرحلة الدور الأول اليوم، ليبدأ دور الـ 32 اعتباراً من غدٍ الأحد، كما تنطلق اليوم السبت في العاشرة مساء بنادي الاتحاد بالقوز، منافسات بطولة البلياردو التي تحمل أيضا اسم الشيخ جمعة آل مكتوم، بمشاركة 120 لاعباً من مختلف مدن الدولة.

مستوى جيد

وأوضح مروان إبراهيم مدير البطولة، أن التنافس جاء قوياً في بطولة السنوكر على مدار الأيام الماضية، برغم تباين التصنيف بالنسبة للاعبين المشاركين، مشيراً إلى أن معظم اللاعبين قدموا مستويات جيدة وأداء مميزاً، وتعتبر البطولة فرصة جيدة لاكتشاف لاعبين موهوبين، لا سيما والمشاركة متنوعة من مختلف مدن الدولة، حيث حرص عدد كبير من اللاعبين على الحضور من أبوظبي للمشاركة في هذه البطولة.

فرصة للظهور

وأكد مروان إبراهيم أن الحال ينسحب أيضا على منافسات البلياردو المقرر انطلاقتها اليوم، حيث إن العدد الكبير للاعبين المشاركين يتيح الفرصة لظهور لاعبين لم يكونوا معروفين من قبل، ويمكن الاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية.

وقال مدير البطولة، إن إقامة البطولة خلال الشهر الكريم، يمثل فرصة ثمينة للاعبين الهواة لممارسة اللعبة، في ظل تنافس مثير يجمعهم باللاعبين المعروفين، مثل نجوم المنتخب الوطني الذين بدأوا مشوارهم منذ المراحل التمهيدية مثل جميع المشاركين، ما أضفى إثارة واضحة على البطولة منذ انطلاقتها.

إعداد قوي

ومن ناحيته، أكد محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، في اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن توقيت البطولة كان بالفعل مناسباً، فالشهر الكريم فيه متسع من الوقت خلال الفترة المسائية لممارسة الأنشطة الرياضية، كما أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً وغالياً لجميع المنتمين للعبة.

مشيراً إلى أن النسخة الأولى تزامنت مع حاجة لاعبي المنتخب الوطني لبرنامج إعداد جيد، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية ابتداءً من 22 يونيو المقبل في الهند، وبالتالي ستكون مشاركة لاعبي المنتخب في بطولة الشيخ جمعة آل مكتوم، بداية جيدة لبرنامج الإعداد الآسيوي.

جهد ومتابعة

وأشاد محمد عبد الله بحرص اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسلطان الجوكر أمين السر العام وجميع العاملين في الاتحاد، لما يقدموه من جهد ومتابعة لتهيئة الجو الملائم لمشاركات المنتخبات الوطنية وإعدادها بالشكل المميز لمختلف البطولات الخارجية.

200

أكد محمد عبدالله أن بطولة الشيخ جمعة آل مكتوم الرمضانية تحظى باهتمام كبير، بدليل مشاركة حوالي 200 لاعب على مستوى منافستي السنوكر والبلياردو.