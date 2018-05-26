عامر والدرمكي يتصدران بطولة الشطرنج

حصد سلطان عامر وسلطان الدرمكي لاعبا نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، العلامة الكاملة في اليوم الأول من بطولة زايد للشطرنج السريع، التي انطلقت أمس الأول ضمن بطولة زايد الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة توزعوا على ثلاث مسابقات.

حيث يشارك في بطولة الناشئين 33 لاعباً من بينهم 15 لاعباً من حملة التصنيف الدولي، و55 لاعباً في بطولة الأساتذة منهم 37 مصنفاً دولياً وسبعة لاعبين من حملة الألقاب الدولية، وفي بطولة السيدات 30 لاعبة منهن 16 لاعبة من المصنفات دولياً.

وكان حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وسهيل عبد الرحيم العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني بالنادي، افتتح أول من أمس منافسات البطولة.

بطولة الناشئين

وفي بطولة الناشئين تميز لاعبو نادي أبوظبي للشطرنج في تلك الفئة وحققوا نتائج جيدة، ومن أبرزهم سلطان عامر وسلطان الدرمكي اللذان حصلا على العلامة الكاملة في اليوم الأول، ويشاركهما الصدارة اللاعب الهندي سيدراث بيلاجي.

ومن أبرز لقاءات هذه الفئة في الجولة الثالثة التي أقيمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، يلتقي على الطاولة الأولى سلطان الدرمكي مع سيدراث بيلاجي، وعلى الثانية سلطان عامر مع فيشال شودري وعلى الثالثة اديا مانوج مع هاري كرشنا.

بطولة الأساتذة

أما في بطولة الأساتذة فقد أقيمت في اليوم الأول أربع جولات، تصدر في نهايتها لاعبان برصيد أربع نقاط لكل منهم، وهما الأستاذ الدولي الكبير الروماني فيوريل يورداكيسكو الذي حصل على نقاطه الأربع من اللاعبين فاروق رانا من الباكستان، وارمل ابوسيجو وتابادا جوبين وديمكروت فرانسيس وجميعهم من الفلبين.

ويشاركه في الصدارة اللاعب الدولي الفلبيني مورتل مارفن والذي حصل على نقاطه الأربع على حساب اللاعبين سوبين توماس من الهند، وقاسم السيد من مصر وستانملي سمبسون من الهند وسان جان ريتس من الفلبين، في حين يلاحقهما على الصدارة بطل الإمارات للشطرنج السريع أستاذ الاتحاد الدولي عمران الحوسني، برصيد 3 نقاط ونصف النقطة، واللاعب نزارينكو بافلو من اوكرانيا بالرصيد نفسه من النقاط.

تنافس مثير

من جهته، اعتبر حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، أن هذه البطولة تعد استثنائية، حيث حرص النادي علي الدفع فيها بأفضل اللاعبين واللاعبات، بجانب تواجد عدد كبير من الأساتذة الدوليين من داخل الدولة وخارجها. وأضاف: شاهدنا في اليوم الأول تنافسا مثيرا.

وأعتقد أن الجولات الأخيرة في ختام البطولة اليوم ستشهد تنافسا أكبر، نحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة وتواجد 115 لاعباً ولاعبة في البطولات الثلاث أمر جيد، ويعكس مدى الحرص على التواجد في هذا الحدث الرياضي الرمضاني السنوي.

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شهدت بطولة السيدات إقامة ثلاث جولات في اليوم الأول، تصدرت بنهايتها لاعبتان برصيد ثلاث نقاط، وهما ماري وجيه من مصر وانايا سينغ من الهند.