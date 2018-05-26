زوارق الإمارات جاهزة لمونديال الفورمولا2

يبدأ اليوم فصل السرعة ومحاولة الوصول إلى الزمن الأفضل من خلال المنافسة القوية التي تحتضنها ليتوانيا للعام الثاني على التوالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تبدأ جولتها الأولى هذا الموسم في مدينة كوناس.

ومن المنتظر أن نشهد اليوم مشاركة وحضور أكثر من ثلاثين زورقا في جولة الافتتاح، وهو ما يعني أن نظام التصفيات سيكون حاضرا، حيث إن قانون البطولة يتيح مشاركة عشرين زورقاً فقط في السباق الرئيسي للجولة والذي سينطلق غدا.

ويتأهب فريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل اللقب للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي وللمرة الأولى عن طريق النجم الشاب راشد القمزي، بالإضافة إلى مشاركة وحضور راشد الطاير أيضا ليكون قائد الزورق الثاني في الفريق.

ويشارك فريق أبوظبي بزورقيه 1 و35 في المنافسة، حيث تعد هذه الزوارق حديثة وجديدة كليا، حيث جاء قرار مشاركة الفريق بزوارق جديدة في الموسم الحالي بعد توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يحرص على أن يكون للفريق فرص أكبر في الحفاظ على لقب البطولة وإحراز مراكز متقدمة وأفضل عن المواسم السابقة.

وكانت أول مشاركة وحضور لفريق أبوظبي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في موسم 2016، واستمر في الحضور بعدها ليحقق المفاجأة ولقب البطولة من الموسم الثاني له من خلالها في 2017، ويسعى إلى أن يحافظ على لقبه ويدافع عنه في الحضور الحالي له في موسم 2018.

وتظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى اليوم في المنافسات بكوناس بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

ويتقدم قائمة الزوارق المشاركة زورقان من مؤسسة الفيكتوري تيم الأول (فيكتوري 27) بقيادة المتسابق الصاعد منصور المنصوري الذي توج العام الماضي بالمركز الأول في الجائزة العالمية -أف 4 أس- والثاني (فيكتوري 28) بقيادة بطلنا المخضرم خلفان سهيل خلفان المهيري.

وصول

وكانت بعثة فريق أبوظبي قد وصلت إلى كوناس قبل يومين وبدأت أعمالها مبكرا بتجهيز وإعداد الزوارق المشاركة في المنافسة، ويأمل الفريق أن تكون بدايته قوية في سباق الزمن اليوم، وتبدأ المنافسة اليوم مع الاجتماع الخاص بالمتسابقين .

والذي ينطلق في تمام التاسعة صباحاً، ومن خلاله يتم شرح معطيات المسار ونقاط المنافسة اليوم في كل من سباق أفضل زمن وسباق الماتش ريس اليوم، وفي تمام التاسعة والنصف تنطلق التجارب الحرة، وينطلق سباق أفضل زمن اليوم في الثانية والنصف ظهرا، حيث ينطلق على ثلاث تصفيات تستمر حتى الرابعة عصرا، بينما ينطلق سباق الماش ريس في تمام الخامسة عصراً وينتهي في الثامنة مساء.

وللمرة الأولى منذ زمن ترتفع أعداد المشاركين والحاضرين في جولة الافتتاح، حيث رصدت اللجنة حتى الآن مشاركة وحضور أكثر من ثلاثين زورقاً، ومن المقرر أن يتم اعتماد أسماء الفرق والزوارق المشاركة في ساعة متأخرة بالأمس أي مع لحظة كتابة هذه السطور، وفي حال زاد عدد الزوارق المشاركة على عشرين زورقاً.

فإن اللجنة المنظمة ستقوم بإجراء سباق ما بين الزوارق من الخمسة عشر وفوق لكي يتأهل من خلالها خمسة زوارق فقط تشارك في المنافسة، وتكمل عقد الزوارق العشرين، وهو نظام خاص بالأمن والسلامة، حيث لا تسمح قوانين البطولة بمشاركة أكثر من عشرين زورقا في مسار السباق، وهو عكس ما نجده في سباقات الفورمولا1 والتي يصل العدد القانوني من خلالها إلى أربعة وعشرين زورقا.

الجدير بالذكر أن تصفيات سباق أفضل زمن في الفورمولا2 ستكون مشابهة لأجواء الفورمولا1 حيث تنطلق كل الزوارق معاً في البداية في أول تصفية، وبعدها يتأهل اثنا عشر زورقا فقط إلى التصفيات الثانية، ثم عشرة زوارق إلى التصفيات الأخيرة والتي ستحسم المنافسة من خلالها بانطلاق كل زورق على حدة لدورتين في مسار السباق.

ويتم اختيار أفضل دورة منهما من أجل وضع الترتيب النهائي للأوائل من خلال سباق أفضل زمن، ووضع مراكز الانطلاقة غدا في السباق الرئيسي، ولكن يبرز أحد الفوارق الرئيسية في أن منافسات أفضل زمن ستستمر اليوم لساعة ونصف الساعة تقريبا أي أكثر بنصف ساعة عن سباقات أفضل زمن في الفورمولا1.

القمزي الصغير جاهز

ويسعى راشد القمزي نجم فريق أبوظبي إلى أن يبدأ مشواره في المنافسة هذا الموسم بقوة وهو في طريقه من أجل الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي، ومن أجل ذلك يتوجب على القمزي أن يحرز اليوم زمنا قياسيا ورقما صعبا في منافسات أفضل زمن.

وذلك لكي يكون في مقدمة المنطلقين في السباق الرئيسي غدا، ويحمل القمزي رغبة تنافسية كبيرة في إحراز المركز الأول اليوم خاصة وأنه الفائز بالزمن الأسرع في الموسم الماضي عن نفس الجولة، وقبل منافسات السرعة يؤكد القمزي أن الفائز في سباق اليوم سيكون الزورق صاحب التركيز طيلة تصفيات الزمن.

حيث إن تعدد التصفيات وطولها يتطلب من المتسابق أن يكون في قمة التركيز وبدون التفريط في أي ثانية، وقال القمزي: خسارة أي جزء من الثانية في تصفيات السرعة سيكون له دور في تحديد مركز ومكان أي متسابق، والأهم من ذلك التصفيات الأخيرة والحاسمة، حيث تحدد بطل الزمن وصاحب لقب السرعة في الجولة الحالية.

وأضاف القمزي: أتطلع إلى بداية قوية في سباق اليوم، خاصة وأن الدفاع عن لقب البطولة يتطلب أن أحقق الزمن الأفضل في المنافسة، لا أستبق الأحداث وجاهز من أجل التحدي القوي.

عودة الطاير

يشارك المتسابق راشد الطاير مرة أخرى في منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي غاب عن المشاركة من خلالها في الموسم الماضي، وكان الطاير قد شارك في آخر جولتين من البطولة في موسم 2016 وأحرز المركز الثالث في الجولة الختامية ليكون ختام البطولة سعيدا بالنسبة له.

كما أن الطاير قد ساهم في أن يحرز فريق أبوظبي المركز الثالث في منافسات سباق روين الكلاسيكي 24 ساعة الذي أقيم في بداية مايو الحالي، ويمتلك الطاير مواصفات عديدة ومزايا تجعله أكثر من مجرد سائق ثان في الفريق اليوم، ولديه فرصة كبيرة من أجل أن يقف إلى جانب القمزي في تحقيق النتائج والمراكز الإيجابية، الطاير يفصح عن السعادة والفخر بأن يكون أحد متسابقي فريق أبوظبي في الفورمولا2 وأن يشارك كأساسي من بداية الموسم.

وقال: مسؤولية كبيرة هي أن أشارك كمتسابق أساسي منذ بداية الموسم في تحدي الفورمولا2 وأن أكون ضمن الصف الأساسي في حضور الفريق، أعشق سباقات السرعة بشكل عام وسأقدم أفضل ما لدي في هذه الجولة.

وأكد الطاير أن المنافسة لن تكون سهلة اليوم مع حضور ووجود ثلة كبيرة من المتسابقين المحترفين، وقال: واجبي إلى جانب القمزي أن ندافع عن اللقب ونكون على قدر المسؤولية اليوم وغداً.

سعادة

رحب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة فريق الفيكتوري في البطولة التي يشارك فريق أبوظبي من خلالها منذ موسمين، وأكد الرميثي أن مشاركة وحضور الفيكتوري في البطولة يعزز من فرص الإمارات وحظوظها في الظفر بالمراكز الأولى، وقال: كنا الفريق العربي الوحيد الذي يشارك في المنافسة، والآن سعيدون بانضمام ومشاركة الفيكتوري معنا.