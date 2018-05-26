«رويال أ» يواجه «سما» في نهائي كرة السيدات

تأهل فريقا رويال (أ) وسما أول من أمس الأول، إلى نهائي خماسيات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، بعد مواجهات قوية في نصف نهائي البطولة التي أضفت أجواء خاصة جداً على منافسات البطولة.

وتأهل فريق رويال (أ) بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي، برباعية نظيفة على منتخب الإمارات (ب)، إذ أكد فريق رويال (أ) جدارته واستحقاقه الفوز والصعود للنهائي، بعدما قدمت لاعباته أداء قوياً على مدار شوطي المباراة، فيما حاولت لاعبات منتخب الإمارات (ب)، والذي كان قد تأهل من المركز الثاني إلا أن محاولتهن لم يكتب لها النجاح في ظل قوة الفريق المنافس.

فوز سما

بينما جاء تأهل فريق سما إلى النهائي بعدما اكتسح فريق رويال (ب)، وأمطر شباكه بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف مقابل ثلاثة، ليؤكد فريق سما عزمه وبقوة على المنافسة على لقب خماسيات كرة القدم للسيدات. واستطاعت لاعبات فريق سما فرض سيطرتهن التامة على مجريات اللقاء، رغم أن فريق رويال (ب) كان أحد الفرق المرشحة لخوض المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات (ب) فريق رويال (ب) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.