المنصوري والمهيري يقودان زورقي فيكتوري 27 و28

تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى اليوم في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2- من خلال المشاركة في جائزة ليتوانيا الكبرى التي تقام في كوناس بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

ويتقدم قائمة الزوارق المشاركة زورقان من مؤسسة الفيكتوري تيم الأول (فيكتوري 27) بقيادة المتسابق الصاعد منصور المنصوري والذي توج العام الماضي بالمركز الأول في الجائزة العالمية -أف 4 أس- والثاني (فيكتوري 28) بقيادة بطلنا المخضرم خلفان سهيل خلفان المهيري، الذي شارك من قبل في العديد من البطولات من بينها سباقات فورمولا2 في الخليج والإمارات.

وأكمل الفريق جاهزيته لخوض المنافسات بداية من اليوم الذي يشهد العديد من المراحل من بينها التجارب الحرة والرسمية أ وب عند العاشرة والربع بالتوقيت المحلي لليتوانيا ومنافسات تصفيات الزمن أ وب (السرعة) عند الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي في كوناس، إضافة إلى منافسات ماتش ريس وأرقام السرعة في الفترة المسائية.

وترتفع وتيرة التنافس يوم غد مع إقامة المرحلة الأهم السباق الرئيسي في الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي هناك، ويسبق إقامة السباق إجراء التجارب الفنية للوقوف على آخر المستجدات وإجراء التعديلات اللازمة قبل حوض التنافس الساخن في الفترة المسائية.

وأبدى بطلنا خلفان سهيل خلفان المهيري قائد زورق فيكتوري 28 في البطولة العالمية والمنضم حديثا إلى كوكبة المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم سعادته بالعودة إلى البطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة بصورة عامة ورياضة زوارق الفورمولا التي عشقها منذ الصغر وشارك فيها في جولات بطولة فورمولا2 قبل سنوات.

كما أبدى ارتياحه خلال التجارب التي جرت على متن زورق الفريق في مياه الخليج العربي قبل شحنها إلى أوروبا تحضيرا للموسم الجديد 2018، مشيرا إلى أنه وزميله منصور المنصوري سيكون لهما حضور متميز في المشاركات المقبلة بداية من المراحل الأولى في الجولة الأولى في ليتوانيا وبدوره قال بطلنا منصور المنصوري .

والذي عانق الإنجازات منذ العام الماضي متوجاً نفسه بالمركز الأول في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة -أف 4 أس- إنه سعيد للغاية بخوض منافسات قوية مثل التي ستكون عليها فعاليات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2- التي ستجمع نخبة الأبطال عبر 5 جولات مختلفة.

وأشار إلى أن الفترة التدريبية الخاصة على الزورق الخاص بالفريق في المشاركة المرتقبة أعطته الفكرة كاملة عن التحدي المنتظر، مشيرا إلى كورس السباق والذي سيجمع ما يزيد على 20 زورقا سيكون له طابع خاص يجمع بين الإثارة والتحدي.