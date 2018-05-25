منافسات الجوجيتسو تزيّن البطولة اليوم

تنطلق مساء اليوم، منافسات بطولة الجوجيتسو للمحترفين بدون بدلة في صالة المقطع، إذ يشارك في البطولة 350 لاعبا من أبرز نجوم اللعبة في الإمارات و20 دولة أخرى، يتقدمهم فيصل الكتبي وطالب الكربي، وتنظم المنافسات تحت مظلة اتحاد الجوجيتسو، واعتمدت جوائز مالية للبطولة التي ستوزع فيها 192 ميدالية منها 64 ذهبية ومثلها فضية وبرونزية.

وتقام البطولة بدون بدلة على مدار يومين، على 5 أبسطة، حيث خصص اليوم الأول من البطولة اليوم لمبادرة أصحاب الهمم لمدة نصف ساعة ومنافسات فئة الناشئين في الحزام الأزرق للأوزان 44 /‏ 48 /‏ 53 /‏ 58 /‏ 64 /‏ 71 /‏ 79 /‏ 92 كلغم.

وتختتم البطولة غداً بمنافسات الكبار في الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان 54 /‏ 60/‏ 67 /‏ 75 /‏ 83 /‏ 92 /‏ 108 كلغم والأساتذة فوق 30 سنة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، للأوزان 54 /‏ 60 /‏67 /‏ 83 /‏ 92 /‏ 108 كلغم وسوف تبدأ إجراءات الوزن من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة بمقر نادي الضباط، على أن تنطلق المنافسات في الساعة التاسعة مساء.

حدث

من جانبه، أوضح عبد الله الزعابي رئيس لجنة الجوجيتسو ببطولة زايد الرياضية أن الحدث مهم ويحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، والبطولة أصبحت جزءا أساسيا من أجندة اتحاد الجوجتسو في الموسم، ودرج على المشاركة فيها في كل السنوات الماضية لأنها الحدث الأبرز والأكبر في الإمارات في هذه الفترة.

وأوضح الزعابي، البطولة هي الوحيدة للجوجيتسو التي تقام بدون بدلة حيث تقام جميع البطولات الأخرى بالبدلة، لاستقطاب هذه الفئة المهمة وهي تعتبر تنشيطية نسبة لتوقف البطولات المحلية عقب نهاية الموسم المنصرم.

وسوف يدير المنافسات طاقم تحكيم دولي يتبع للاتحاد بمشاركة كوادر إماراتية بالإضافة إلى إشراك المتطوعين الذين شاركوا في عالمية أبوظبي أخيرا بغرض تراكم الخبرات. كما وجه الزعابي الدعوة إلى جميع محبي وعشاق الجوجيتسو لمشاهدة البطولة، معلناً عن مشاركة نجوم اللعبة البارزين في مقدمتهم فيصل الكتبي وزملائه عطفا على مشاركة عدد من نجوم اللعبة من خارج الإمارات.