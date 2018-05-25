«البحيرات» يُحلق بلقب طائرة رجال «زايد الرياضية»

توج فريق البحيرات بلقب بطولة الكرة الطائرة للرجال ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية الـ 22، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى 3 يونيو المقبل.

وتمكن فريق البحيرات من الفوز على فريق إفكو في المباراة النهائية (2-1) بصالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة، ليحقق المركز الأول ولقب الرجال للكرة الطائرة، بعد منافسة ضمت 4 فرق، وحل فريق إفكو في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلي فريق اتحاد الشباب اللبناني، بينما حل فريق أدكو في المركز الرابع والأخير.

من جهة ثانية، انطلقت بطولة الكرة الطائرة للسيدات أول من أمس بصالة المقطع بنادي الضباط، ونجح فريق الجوهرة في تصدر المجموعة «A» التي ضمت 4 فرق، حيث حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها، وحل فريق المهارات الفلبيني في المركز الثاني بفوزين، وجاء فريق ادنوك في المركز الثالث بفوز واحد، بينما تذيل فريق إفكو المجموعة بدون فوز.

وفي المجموعة «B» حل فريق أسبريا الإيطالي في المركز الأول بفوزين، وحصل فريق بن حمودة شفرليت على المركز الثاني بفوز واحد، وجاء فريق القطط البرية في المركز الثالث بدون رصيد.

على جانب آخر، يلتقي فريق الجوهرة بنظيره فريق المهارات الفلبينية بينما يواجه فريق بن حمودة فريق أسبريا الإيطالي، حيث يتواجه الفريقان الفائزان في نهائي البطولة ويلتقي الفريقان الخاسران على المركز الثالث في اليوم نفسه.

مشاركة

من جهتها، أشادت أمينة ثاني إحدى رائدات الكرة الطائرة، بإضافة منافسات السيدات في بطولة زايد الرياضية مؤكدة أن حضورها ضمن الأولمبياد الرمضاني وبمشاركة كبيرة من الفرق النسائية العالمية ينعكس بشكل إيجابي على المنشط محلياً ويضيف خبرات جديدة للاعبات الموطنات، وتوجهت أمينة ثاني بالشكر إلى اللجنة المنظمة على عودة التنافس النسائي.

وقالت«لنا الحق في أن نفتخر ونعتز ببطولة زايد الرياضية التي استمرت في الحضور على مدى 22 عاما وهذا دليل على مكانتها و نجاحها، شاهدنا في اليوم الأول لمنافسات طائرة السيدات مستويات رفيعة على مستوى الخطط والأداء والسرعة والضرب فوق الشبكة بزاوية قائمة.

وهذا يؤكد وجود خامات تمتلك مواصفات اللاعبة المتكاملة وأطوال قاربت 2 متر وهذا دافع كبير لتطور رياضة الكرة الطائرة في الدولة. كما كشفت عن مشاركة عدد من لاعبات المنتخب وهم حصة وشيخة خميس وسميحة على الرغم من تعدد المشاركات في بطولات رمضانية أخرى مشيرة إلى أن هذا يثري النشاط وينعكس إيجابياً على الإعداد للمشاركات المقبلة.

لوائح

بدوره، أكد ماركو بتروفيتش رئيس لجنة بطولة الكرة الطائرة، أن استمرار منافسات اللعبة ضمن بطولة زايد الرياضية للسنة الخامسة يصب في صالح تطوير اللعبة بالدولة، مشيداً باللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق(م) محمد هلال الكعبي في اتخاذها لهذه الخطوة الإيجابية.

موضحاً أن مباريات البطولة تدار حسب لوائح التحكيم الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة أن البطولة تلعب بنظام الشوطين 25 نقطة لكل شوط وفي حالة التعادل يتم لعب شوط ثالث من 15 نقطة لحسم المباراة. وأشاد بالجانب التحكيمي مشيرا إلى أن المنافسات لم تشهد أي اعتراضات كبيرة من قبل الفرق المشاركة.

وعن مستوى البطولة قال: البداية منذ دوري المجموعات كانت مبشرة بمستويات جيدة من كل الفرق المشاركة ومع وجود فرق قوية يصعب معها التكهن بالفريق الذي يتوج بالبطولة إلا في لقاء الختام الذي ابتسم لفريق البحيرات.

«نلعب معاً» مبادرة أصحاب الهمم

تزامناً مع بطولة زايد الرياضية وبناءً على التنسيق الذي تم بين اللجنة المنظمة للبطولة والأولمبياد الخاص، تقرر إطلاق مبادرة «نلعب معاً» خلال البطولة الرياضية، وتكون هذه المبادرة عبارةً عن مباراة في كرة السلة بين فريق من لاعبي كرة السلة من أصحاب الهمم وفريق من كبار الشخصيات والضيوف ونجوم الرياضة في الدولة، تقام يوم الأحد المقبل في الخيمة الرياضية الخارجية.

ومن أهداف هذه المبادرة توعية المجتمع عن أصحاب الهمم وتسليط الضوء على إنجازاتهم لتعزيز روح الاندماج في المجتمع إضافة إلى ذلك تهدف المبادرة الرياضية للترويج لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019». وتم توجيه دعوات للشخصيات البارزة في المجتمع ونجوم الرياضة في الدولة للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية.