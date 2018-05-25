استقبال حافل لأبطال منتخب المواي تاي

حظي منتخبنا الوطني للمواي تاي، باستقبال حافل بالورود والتبريكات، لدى عودته أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، قادماً من المكسيك، بعد مشاركته الناجحة في بطولة العالم للمواي تاي، التي استضافتها مدينة كانكون المكسيكية.

وحصد خلالها 3 ميداليات ملونة (ذهبية - فضية - برونزية)، في أول حضور رسمي لنجومنا في مونديال المواي تاي، وكان في استقبال الأبطال، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، وطارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد.

وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والرياضيين وأسر اللاعبين، الذين قدموا التهنئة للأبطال لإنجازهم الرياضي العالمي الرائع والمشرف.

استقبال أنيق

وجاء الاستقبال أنيقاً ومناسباً لما حققه الأبطال من إنجاز خلال أول مشاركة عالمية خارجية، ما يسهم في دفع مسيرة اللعبة وتطورها، من خلال تلك الكوكبة الشابة، التي أكدت سلامة القاعدة التي تمثل المستقبل المشرق لتلك الرياضة الحديثة، التي احتفلت مؤخراً بمناسبة مرور عام على إشهار الاتحاد، ما يسهم في تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات الرياضية للإمارات الغالية.

وقد احتل الأبيض الإماراتي الشاب، المركز السابع عالمياً في تلك البطولة، التي شهدت مشاركة 70 دولة من مختلف القارات، وكانت أبرز إنجازات منتخبنا الوليد، فوز لاعبنا إلياس حبيب علي بالميدالية الذهبية، بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب البلغاري دانيال في وزن تحت 86 كغ، بنتيجة 3/صفر، والذي يعتبر إنجازاً، مقارنة بعمر وخبرة لاعبنا أمام أبطال أوروبا.

إهداء الإنجاز

وأهدى عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، ما حققه أبطال الإمارات في مونديال المكسيك، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون، الرئاسة الأب الروحي للاتحاد.

وأكد النيادي أن عزف السلام الوطني على منصات التتويج في مثل هذه المحافل الكبيرة، يجعل كل إماراتي يشعر بالفخر والاعتزاز، وتتأصل لديه مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولوطن السعادة، مشيداً بعطاء اللاعبين وحصادهم الوفير في البطولة العالمية.

إنجاز مميز

ومن جانبه، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالإنجازات المميزة التي سجلها أبطال منتخب الإمارات للمواي تاي، في ختام بطولة العالم بالمكسيك، مؤكداً أن الفوز بثلاث ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وبرونزية)، في أول مشاركة عالمية، يمثل إنجازاً مميزاً لرياضة الإمارات.

ومكسباً حقيقياً لعمليات التنمية الرياضية، مبيناً أن الإنجاز يعكس التطور الذي قطعته رياضتنا، التي تحظى بدعم سخي واهتمام مباشر من قبل القيادة الرشيدة، التي أمّنت ووفرت كل أسباب النجاح والتألق لشريحة الرياضة والرياضيين.

جهود مخلصة

وقال العواني: الجهود المخلصة التي يقدمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، برئاسة عبد الله سعيد النيادي، وإشرافه المباشر على خطة إعداد الأبطال، أثمرت عن إنجازات مميزة، ووقوف الإمارات بمرتبة متقدمة عالمياً من بين 70 دولة مشاركة في البطولة، الأمر الذي يحسب لاتحاد اللعبة في أول عام له،.

وليبرهن على حسن التخطيط والنهج السليم الذي ساقه الاتحاد من أجل الحصول على الميداليات في الاستحقاقات العالمية، وأضاف العواني: مجلس أبوظبي الرياضي فخور بالإنجازات، وحريص على دعم وتسخير كافة الإمكانات لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، ولكافة رياضيي الإمارات، من أجل إعلاء راية الوطن في المحافل العالمية.

بعثة

ضمت بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم بالمكسيك، كلاً من: فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة، وعمر النعيمي مشرف البعثة ، والمدرب سانيت سمات، والحكم عمر المرزوقي، و5 لاعبين، هم: محمد الكثيري وزكريا الجميري ونور الدين سمير وإلياس حبيب علي وأمين معتصم، وقد خاض المنتخب 13 مواجهة، واستطاع الفوز في 9 منها، وخسر أربع مباريات.